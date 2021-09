PdPaola engega un pla estratègic a cinc anys per ser més sostenibles

Andorra la VellaPdPaola, la marca de joieria creada per dos germans andorrans el 2014, Humbert i Paula Sasplugas, ven a més de 200 països a través de la seva plataforma digital. No ha estat fins aquest any, però, que han decidit expandir la seva presència a la botiga física amb l'objectiu de consolidar la seva imatge i iniciar un pla estratègic a cinc anys vista que els convertirà en una empresa més sostenible. El programa 'A l'Alça' ha pogut conversar amb el cofundador de l'empresa en motiu de l'obertura, aquest estiu, d'un espai propi a Pyrénées Andorra.

PdPaola preveu traslladar la seva producció a Europa

Tal com ha assegurat Humbert Sasplugas, cofundador y CEO de PdPaola, "per a l'empresa és molt important la traçabilitat del producte, així que volem treballar només amb materials que estiguin certificats per organismes internacionals, i que siguem capaços de dir de quin lot i quina fàbrica ve cada pedra, d'on surt la matèria primera i de quin país". En aquest sentit, ha avançat a 'A l'Alça', que portaran la producció que fan actualment a l'Àsia cap a Europa perquè es faci "de manera local", amb l'objectiu de tenir més control del procés d'elaboració i els acabats de les joies.

El nou 'corner' de PdPaola inaugurat a Pyrénées aquest estiu

El seu pla estratègic també ha impulsat la presència de la marca en centres comercials i grans magatzems de referència, com Pyrénées Andorra. "Tenim claríssim que el públic al qual podem arribar pels canals digitals és un públic molt concret, amb uns hàbits de consum també molt concrets, i canals de venda alternatius, com Pyrénées, ens obre les portes a què més persones ens coneguin", i ha afegit que "el cas de Pyrénées és molt especial perquè la marca va néixer aquí a Andorra, nosaltres som nascuts i criats aquí i ens feia molta il·lusió estar en un espai que representa tant pel país".

Els germans Sasplugas van començar el seu negoci amb una petita inversió de 200 euros i tancaran l'any amb una facturació de 40 milions. L'empresa va començar a treure el cap en botigues multimarca fa quatre anys, a través de distribuïdors internacionals que es convertien en representants de la marca, però l'espai propi creat recentment a Pyrénées, és per a ells un pas més en el seu camí per consolidar el seu nom.