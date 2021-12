Les rebaixes d'hivern seran entre el 17 de desembre i el 13 de març

Andorra la VellaEl Govern ha aprovat el decret pel qual s'estableix el calendari del període de venda en rebaixes per a la temporada d'hivern 2021-2022 que començarà el 17 de desembre i s'acabarà el 13 de març del 2022. També s'estipula que únicament es podran oferir rebaixes privades durant els set dies anteriors a la data d'inici de la venda en rebaixes. Els comerços dedicats a la venda d'articles i material d'esports d'hivern (esquí) podran vendre en rebaixes durant el període comprès entre el 4 de febrer del 2022 i el 24 d'abril del 2022.

Tal com ha explicat aquesta setmana el ministre portaveu, Eric Jover, el calendari s'ha consensuat amb el sector. De la mateixa manera, cada comerciant és lliure d'efectuar o no la venda en rebaixes, tot i que si decideix dur-la a terme, ho haurà de fer tenint en compte les condicions fixades en la normativa vigent en matèria de comerç i durant els terminis establerts, respectant en tot moment els drets dels consumidors.

Paral·lelament, Andorra Turisme ha donat aquest dijous el tret de sortida a la campanya de comunicació per informar de l'inici de les rebaixes d'hivern als mercats de proximitat. La voluntat és donar a conèixer i posicionar el país com un destí de compres atractiu per als visitants dels països veïns, aprofitant el període de rebaixes amb l'època de grans compres nadalenques.

Tant per Espanya, en concret a Catalunya, València i Aragó, com per França a la zona d'Occitània, s'articularà una campanya digital en diferents mitjans de premsa generalista i d'altres especialitzats en moda i compres, la qual es complementarà amb la difusió a xarxes socials com Facebook i Instagram. Com a reforç de la part digital en ambdós mercats, es durà a terme una campanya de ràdio amb la voluntat de difondre el missatge i augmentar la repercussió.

Alhora, dins de la comunicació mensual adreçada a la nostra base de dades d'AndorraWorldFan, també es comunicarà l'inici de les rebaixes, a més de la resta de l'oferta d'hivern a Andorra. La inversió total que Andorra Turisme destina a aquesta campanya és de 63.000 euros.