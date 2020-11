Les 10 reclamacions que la Unió de Bars ha fet al Govern

Dos representants de la Unió de Bars, l'entitat que agrupa diferents establiments afectats per la caiguda de la facturació arran de la pandèmia, s'han reunit aquest dijous amb el cap de Govern, Xavier Espot, i els ministres de Presidència i de Salut, Jordi Gallardo i Joan Martínez Benazet, per facilitar-los una carta en la qual expressen la seva disconformitat amb les mesures adoptades per l'executiu per contenir el ritme de contagis i que afecten directament el sector. La missiva també conté una desena de propostes per “salvar in extremis” alguns dels negocis.



Entre els retrets a les mesures del Govern, la Unió de Bars considera que està “en un confinament encobert” i que no se'ls ha donat “cap tipus de solució”. Tampoc entenen que no hi hagi un “comitè assessor” sobre les mesures restrictives que s'han adoptat. “No entenem perquè hem d’assumir la responsabilitat quan un client no respecta les normes i a sobre se’ns multa a nosaltres. Ens hem convertit en la policia del bar”, es queixen.



Per contra, proposen “la creació d’una comissió conjunta amb el Govern, per valorar les mesures adoptades actuals i futures i adequar-les a la realitat del sector”. Crear un “segell de bar adaptat a la Covid-19”. Reduir els impostos d'una manera proporcional i retroactiva des de la imposició de les primeres mesures restrictives del març, suspendre el cobrament dels mínims obligatoris dels consums bàsics de llum, telèfon i serveis similars. Congelar la cotització dels autònoms. Subvencionar el lloguer per metres quadrats en proporció al percentatge de pèrdua de facturació en relació als mateixos períodes del 2019. O implementar una ajuda a la pèrdua de facturació.



De la seva banda, el Govern està d’acord amb que l'entitat enviï un representant del gremi per parlar amb l'equip de tècnics designat pel mateix executiu per treballar en les mesures de manera conjunta. Finalment, fonts que han assistit a la reunió asseguren que el Govern veu “d'una manera molt positiva” la creació de l'Associació de Bars i que “tindrà present” les reclamacions. De fet, aquest mateix divendres hi ha prevista una trobada entre els representants de l'entitat i els experts del Govern.