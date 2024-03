Recomanació perquè l'AFA supervisi les posicions i actius de bitcoins a Andorra

Andorra la VellaEl Fons Monetari Internacional (FMI) va proporcionar assessorament tècnic a Andorra sobre com registrar transaccions de bitcoin. L'FMI va dur a terme una missió d'assistència tècnica al Principat d'Andorra el setembre de 2023 amb l'objectiu de millorar les estadístiques de la balança de pagaments del país. La mètrica s'ocupa principalment de registrar transaccions econòmiques entre residents i no residents.

Andorra necessitava assistència tècnica en 56 temes, un dels quals era la seva incapacitat per a registrar transaccions de criptomonedes. En resposta, l'informe de l'FMI va declarar: "La missió de l'FMI va explicar la guia actual sobre la gravació d'actius criptogràfics tipus Bitcoin, així com canviarà en la pròxima generació dels estàndards internacionals."

L'Autoritat Financera Andorrana (AFA), va informar l'FMI que els bancs a Andorra necessiten aprovació prèvia per a registrar transaccions de bitcoin i actius criptogràfics. No obstant això, cap banc ha sol·licitat encara l'aprovació. L'FMI també va recomanar que l'AFA supervisi el seguiment de transaccions i posicions d'actius criptogràfics fins a setembre de 2024. La recomanació de l'FMI de monitorar actius criptogràfics es va considerar de prioritat mitjana. Andorra podrà utilitzar la informació per a compilar les seves estadístiques macroeconòmiques.