Rècord de noves marques a Pyrénéés Andorra

Andorra la VellaAmb l'objectiu de mantenir-se com un referent del luxe i l'exclusivitat, el grup Pyrénées continua la seva adquisició de marques i preveu sumar-ne de noves el pròxim 2022. En els darrers quatre anys, els grans magatzems han incorporat més de 300 firmes de moda, tecnologia i alimentació, i moltes d'elles de manera exclusiva. Segons expliquen des de Pyrénées, l'entrada d'un volum tan gran de nous productes "es fa de manera esglaonada segons els acords i els criteris comercials que tanquem amb cada marca". En general, totes les seccions de la companyia han afegit noves firmes els darrers anys, però es remarca que "s'ha prioritzat el món de la moda, amb l'objectiu de renovar l'oferta comercial, i també la Llar, ja que darrerament és un sector que té molta demanda".

Les noves marques també s'estenen a la moda infantil

La gran embranzida del grup, però, s'ha produït aquest 2021, amb la incorporació de més de 150 noves firmes de roba, accessoris, tecnologia i alimentació. Des de l'empresa asseguren que revisen "de forma contínua" el seu portafoli de marques i estudien quines, de les que no són al país, "poden ser atractives per als clients". En aquest sentit, admeten que "a vegades el procés de col·laboració és molt ràpid, però hi ha ocasions que pot durar anys i fins i tot, després de moltes negociacions, pot ser que finalment no es produeixi un acord".

Pyrénées considera que l'èxit de la seva aliança amb les marques és fruit de la cura que es té de la seva imatge "i la notorietat que se'ls hi dona". "Tot l'equip de compres vetlla perquè la nostra oferta sigui adequada en cada moment i sobretot, molt dirigida al perfil de client que tenim, que busca luxe i exclusivitat".

Marroquineria ha incorporat noves firmes aquesta temporada