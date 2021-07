La recuperació econòmica mundial afectarà positivament Andorra

Andorra la VellaAndbank ha presentat aquest dijous les seves perspectives econòmiques per al segon semestre del 2021 amb una extensa anàlisi dels mercats europeus i internacionals. En aquest sentit, l'economista en cap del grup Andbank, Alex Fusté, considera que Andorra es veurà fortament beneficiada dels importants processos de recuperació a França i Espanya, "motivats no només per l'efecte base sinó pels passos que s'han fet en l'àmbit polític i suport econòmic amb programes específics" d'ajuda a les empreses i inversors, ha declarat. Això promourà, segons Fusté, no només un creixement econòmic a curt termini sinó també que "aquest creixement s'estiri durant els pròxims dos anys, i Andorra estarà immersa en aquesta dinàmica de recuperació". Països petits com el Principat, creu l'entitat, es veuran arrossegats per l'efecte positiu de les grans potències mundials com els Estats Units, que estan tornant a reactivar-se després de l'obligat estancament econòmic a causa de la pandèmia. Tal com ha assegurat Fusté, per beneficiar-se d'aquesta tendència, el que ha de fer Andorra és "no cometre errors i seguir amb la línia de treball que ha fet fins ara", sense imposar mesures econòmiques i sanitàries que divergeixin de la normativa europea. Ha recordat, però, que el desemborsament d'ajudes públiques provocarà "un deteriorament de les finances de l'Estat", un fet que ha definit com a "inevitable", però ha insistit en el fet que el Govern segueixi "tenint uns comptes fiscals endreçats que li permetin accedir als mercats de finançament d'una manera barata i eficient".

Previsió en l'àmbit internacional

A escala internacional, la perspectiva econòmica d'Andbank per al segon semestre del 2021 preveu una inflació més alta però no descontrolada. Calcula nous màxims en els índexs dels Estats Units i considera que els nivells d'estres (venda agressiva) estarien 11,7% més alts per a S&P i un 12,2% per a Europa. Tal com afirma Andbank, "com el suport del Banc Central Europeu es manté, hi haurà una recuperació ràpida de l'economia i una inflació més alta, però continguda", amb programes de compra d'actius estables i un suport explícit al mercat.