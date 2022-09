Recurs del sector dels allotjaments turístics contra la moratòria a la concessió d'autoritzacions

Andorra la VellaEl sector de les empreses d'allotjaments turístics té la intenció de recórrer amb un recurs la moratòria per concedir noves autoritzacions després que Govern afirmés que no podien anar directament al Constitucional. Segons informa RTVA, el tràmit es podria dur a terme la setmana vinent. Espot respecta la decisió, però els ha recordat que abans d'arribar a la darrera instància, han d'impugnar la llei per la via ordinària. Àlex Ruiz, el president de l'Associació d'Empreses d'Allotjaments Turístics, confirma que s'estan acabant d'enllestir els tràmits jurídics.