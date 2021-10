El rendiment de l'IRPF i l'impost de societats "ha estat més positiu de l'esperat i mostra la fortalesa del sistema econòmic"

Andorra la Vella"La sensació que tenim és que el rendiment dels dos impostos (societats i IRPF) per al 2020 ha estat més positiu del que podíem esperar i mostra la fortalesa del teixit econòmic". D'aquesta manera ha valorat el ministre de Finances, Eric Jover, el balanç del tancament del període per presentar les declaracions de l'IS i l'IRPF, que es va tancar a 30 de setembre. D'aquesta manera, i malgrat que la recaptació és inferior a la del 2019 el que es valora des de Finances és que la caiguda no és tan gran com es podia esperar. Així, s'han recaptat 42,8 milions en concepte d'impost de societats, enfront dels 45,5 del 2019 i els 38 del 2018. I pel que fa a l'IRPF, la recaptació s'ha situat en 36 milions, enfront dels 38,5 del 2019 i els 35,3 del 2018. Jover ha manifestat que des del ministeri treballen en la revisió de les deduccions que el cap de Govern ja va anunciar i que per exemple en el cas de l'impost de societats un dels canvis seria precisar la de noves inversions, ja que ara com ara és "massa genèrica" i interpretativa.

D'aquesta manera, Jover i el director de Tributs i Fronteres, Albert Hinojosa, han detallat les declaracions que s'han presentat fins al 30 de setembre dels dos impostos i les recaptacions corresponents. D'aquesta manera, de l'impost de societats se n'han presentat 6.926, la qual cosa representa una xifra inferior als anys anteriors (7.360 el 2019 i 7.313 el 2018), un fet que el ministre ha atribuït a què els mesos vinents encara hi haurà gent que la presentarà. Jover també ha remarcat que s'hagi incrementat el volum de persones que fan la tramitació via telemàtica. D'aquest total, les que han tingut una base de tributació positiva han estat el 41,18%, un percentatge inferior el 2019 (45,7%) però similar al del 2018 (41,24%). El ministre ha valorat que malgrat la crisi moltes empreses hagin presentat un resultat positiu. Pel que fa a les que han tingut una base de tributació negativa, han estat un 45,24%, quan el 2019 va ser el 43,37% i el 2018 un 47,89%. I a l'últim, pel que fa a la tributació zero, cal destacar que el percentatge s'ha situat en el 13,59%, per sobre del 10,87% del 2019 i el 2018. Pel que fa a les bases de tributació compensades, aquest 2020 han sumat 85 milions, quan el 2019 van ser 84,1 i el 2018, 51,5 milions. Cal assenyalar, també, que les deduccions han suposat aquest 2020 24,1 milions. L'any 2019 la xifra s'havia situat en 34,1 milions i el 2018 en 30,1. Per tant, el ministre ha subratllat aquesta "baixada significativa". En aquest sentit, ha destacat que algunes d'aquestes deduccions, com les d'inversions, estan lligades a elements com noves contractacions que segurament "per prudència" les empreses no han dut a terme. La deducció més aplicada i la que ha generat un major volum de diners, concretament 5,4 milions, ha estat precisament la de noves inversions. També ha subratllat que 6,3 milions de deduccions han estat vinculats als impostos comunals i en aquest sentit ha incidit que la reforma fiscal que han impulsat els comuns no ha d'erosionar la capacitat impositiva del Govern. Per això en el seu criteri sobre la reforma l'executiu ja va expressar que es mantinguin els llindars actuals per evitar que el fet que els ciutadans paguin més impostos als comuns vagi en detriment de la recaptació que pugui fer l'administració central. Com a conclusió de l'impost de societats el ministre ha subratllat que s'ha produït només una disminució del 2,3% de la quota de liquidació de les empreses arran de la Covid-19; que les empreses amb base tributària positiva han disminuït només un 4,6% en comparació el 2019; que les deduccions han representat una erosió de la quota de tributació entre el 2018 al 2020 d'entre el 55% i el 39% i que les deduccions comunals i les de noves inversions han estat les més importants durant el 2020.

Quant a l'IRPF, Hinojosa ha destacat que s'han presentat 17.853 declaracions, una xifra inferior a la dels anys anteriors (quan s'havien superat les 18.000) i que trenca, d'aquesta manera, l'evolució a l'alça que s'havia registrat en els darrers anys. També ha subratllat que augmenten les que es presenten per via telemàtica. D'aquest total, 4.957 corresponen a activitat econòmica i 12.896 a altres. 7.240 declaracions han estat a ingressar; 5.666 a retornar i 4.947 han estat de resultat zero.

Reforma tributària

Sobre la reforma tributària en la qual treballa l'executiu, Jover ha incidit en el que havia afirmat el cap de Govern, que se'n volen incloure de relacionades amb el mecenatge i també "precisar" algunes altres, i ha posat com a exemple la de noves inversions de l'impost de societats, ja que es considera que ara és molt genèrica i hauria d'estar "molt més acotada" i orientada a aspectes com la digitalització. En aquest sentit, ha incidit en el fet que si bé es vol incrementar la capacitat de recaptació el que no es farà serà "tocar el tipus nominal" però sí que es treballarà perquè el tipus efectiu sigui superior. Sobre quant més es podria arribar a recaptar, ha manifestat que primer cal estabilitzar la reforma per poder fer simulacions. Així, ha recordat que abans de la pandèmia hi havia la capacitat de generar superàvits que estarien en una mitjana de tres milions d'euros i que el dèficit que ha generat la pandèmia, d'uns 230 milions d'euros tardaria a recuperar-se uns 50 o 60 anys, "massa temps", ha conclòs. Per tant, ha incidit que cal recuperar la generació de superàvits però mantenint la competitivitat fiscal actual.