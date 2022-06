El repte de Grup Pyrénées passa per la transformació a tots els nivells

Andorra la VellaEl Grup Pyrénées es troba immers en una millora contínua davant la gran responsabilitat que afronta de cara els seus treballadors, entorn i país en general. Així ho exposa la directora de Recursos Humans del Grup Pyrénées, Ester Cusiné, que afegeix que el grup sempre ha estat un referent dins i fora d'Andorra. D'aquí que l'esperit d'aprendre, d'anar més enllà i d'observar que fan els altres formi part del seu ADN.

Des de fa uns anys, Grup Pyrénées es troba immers en un gran repte que passa per la seva transformació a tots els nivells. Tal com apunta Cusiné "la transformació afecta a totes les àrees de negoci. Parlem d'una transformació transversal, de persones, processos tecnològics... En definitiva, una transformació cultural i digital i, per aquest motiu, necessitem acompanyar-nos de grans partners per assolir tots aquests èxits".

Actualment, el Grup Pyrénées el conformen 1.300 treballadors, xifra que es veurà augmentada amb la posada en marxa d'Epizen on hi treballaran 300 persones més. Això suposa, segons Cusiné, un gran impacte del grup dins el país i, alhora, comporta una gran responsabilitat de l'entitat davant els treballadors, familiars i gent de l'entorn i, en general, sobre el territori.

L'objectiu de l'àrea de Recursos Humans, tal com manifesta la seva directora, passa perquè el grup assoleixi la distinció "best place to work i això suposa una inversió per trobar les millors solucions tecnològiques per ser eficient i escalables, sobretot pel creixement que estem tenint i per tot el que vindrà en el futur". D'aquí que el Grup Pyrénées busqui estar entre les millors mans, en un entorn segur i fiable. Això és el que cerca entre els seus col·laboradors i Integrho compleix amb aquests requisits, que ha sabut millorar la relació entre col·laborador i empresa basada en la confiança.