La restauració afronta una pujada de preus d'entre el 30 i el 50%

Andorra la Vella"No sé si preferia la situació i les condicions que vam viure durant la pandèmia o la situació actual". Amb aquestes paraules expressen diversos restauradors l'odissea que viuen des de la unes setmanes a causa de l'augment exponencial de la inflació i l'encariment de molts productes que els porten a "gastar més consumint menys" i, en alguns casos, a haver de fer mans i mànigues per poder arribar a final de mes i pagar als proveïdors.

Els restauradors consultats, els quals es volen mantenir en l'anonimat, asseveren que les conseqüències estan essent "esgarrifoses" pels negocis i, tot i que entenen que diversos aliments hagin pogut patir un augment de costos arran de l'esclat del conflicte entre Ucraïna i Rússia, consideren que "hi està havent un abús d'interessos" de diversos proveïdors "que han aprofitat la situació per treure'n un rèdit econòmic".

A tall d'exemple exposen que el quilogram de cargols s'ha incrementat 1,40 euros, 0,40 cèntims el kg de pa, l'oli de gira-sol ha passat de costar 40 euros 25 litres a 115, o que la comanda de carn s'ha encarit 20 euros, tot recordant que a principis d'any aquests productes ja havien patit un increment de 60 euros. També cal tenir en compte l'augment del preu dels carburants i, sobretot, de la factura de la llum, per la qual la majoria dels establiments contactats per l'ARA Andorra hauran d'abonar entre 200 i 300 euros més. "Els preus ens han incrementat entorn d'un 30 i un 50% en tots els àmbits, res se'n salva, i això no només ens afecta a nosaltres, sinó a tot el consum intern i el turístic", assenyalen.

En aquest sentit, exposen que malgrat que estan intentant no repercutir l'augment dels preus al consumidor, cada vegada veuen més reduït els seu marge de benefici comercial a causa de l'increment de la despesa i avancen que "arribarà un moment en el qual no podrem contenir més la inflació, encara que aquesta acabi jugant en contra nostra". "És com el peix que es menja la cua, si augmentem el preu de carta acabarem tenint menys clients perquè deixaran d'anar a menjar fora, però si no ho fem ens acabarem veient obligats a prescindir de treballadors per poder arribar a finals de mes i això implicarà una davallada de la qualitat del servei", comenten.

Amb tot, el sector estudia quina seria la millora manera d'afrontar la situació sense haver d'hipotecar els establiments, però tal com asseveren, "la situació és molt complicada. Només esperem que de cara a l'estiu baixi la inflació i s'acabi el conflicte a Ucraïna per recuperar el que enteníem com a normalitat després de la pandèmia". Cal recordar que