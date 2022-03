Restriccions de les transaccions financers, la primera sanció a Rússia

Andorra la VellaAndorra aplicarà un seguit de sancions a Rússia i Bielorússia després de l'esclat del conflicte a Ucraïna amb l'objectiu de produir "un impacte econòmic com més gran millor" sobre els dirigents i els poders fàctics d'ambdós països. Segons ha anunciat durant la seva compareixença davant la comissió legislativa de Política Exterior el ministre de Finances, Eric Jover, les sancions del Principat que entren en vigor aquest mateix dijous s'inspiren en les imposades per la Unió Europea (UE) que, a banda d'aglutinar les que es desprenen de la guerra, també incorporen altres de preexistents associades al conflicte de Crimea el 2014 en el cas de Rússia i a unes eleccions antidemocràtiques celebrades a Bielorússia el 2006.

En primer lloc, per tant, Jover ha anunciat que les sancions que s'apliquen estan relacionades amb les transaccions financeres que afectaran els actius de determinades empreses i persones físiques. Entrant al detall, es bloquegen els actius de 183 persones físiques i 27 entitats de Bielorússia, i de fins a 875 persones físiques i 65 jurídiques de Rússia. A més a més, el Govern també prohibeix la compra, venda o negociació de certes emissions financeres; es prohibeix poder fer préstecs als bancs centrals i a les entitats públiques dels dos estats, o s'impossibilita que amb fons públics es facin polítiques que afavoreixin el comerç amb aquests països, entre d'altres. En aquest sentit, també hi ha una prohibició explícita envers els nacionals russos a l'hora de desenvolupar nous dipòsits a Andorra per valors superiors a 100.000 euros.

