La ruta 'Madrid-Andorra', la més rendible de l'aeroport

Andorra la VellaAra que el Govern ha descartat definitivament la construcció d'un aeroport a Grau Roig, totes les mirades se centren en la futura viabilitat de l'aeroport Andorra-la Seu. Algunes companyies han mostrat interès per operar les seves rutes des dels Pirineus, però de moment, encara cap aerolínia ha fet passos suficientment ferms perquè se la vinculi a l'aeroport. L'obertura de noves rutes suposa per a les empreses aeronàutiques una inversió milionària, i abans de cap decisió han d'estudiar detingudament la rendibilitat de qualsevol vol regular que pugui sortir des d'Andorra-la Seu. Conscients d'això, el Govern compta amb l'assessorament de la consultoria The Route Hunters, una empresa espanyola especialitzada en la creació de noves rutes aèries que ha elaborat un informe on es detallen quins serien els vols amb més passatgers i quines les destinacions amb més interès. Les conclusions d'aquest estudi, que es presentaran dijous vinent al dinar col·loqui posterior al XIIIè Cicle de l'Empresa Familiar Andorrana (EFA), revelen que la ruta 'Madrid-Andorra' seria la més rendible de totes i la que, possiblement, s'obriria primer a l'aeroport Andorra-la Seu. El document també considera que Mallorca, Londres i París, i en un futur més llunyà Lisboa i Porto, seran destinacions que generarien un volum de passatgers important, tot i que de manera estacional. En aquest sentit, es determina que només algunes rutes serien viables a l'hivern, durant la temporada alta del Principat.

L'encarregat d'explicar l'informe als socis de l'EFA i al ministre de Presidència, Economia i Empresa, Jordi Gallardo –que també assistirà al dinar col·loqui– serà Javier Suárez, soci de The Route Hunters i responsable d'haver llançat al mercat més de 300 noves rutes aèries des d'Europa, l'Orient Mitjà, Mèxic i el Canadà, a més d'haver treballat en la gestió estratègica de companyies com Viva Aerobus, Vueling, Qatar Airways i Air Nostrum. Segons Suárez, l'aeroport Andorra-la Seu "ha de vincular-se amb aerolínies regionals que disposin d'una bona distribució de vendes", ja que, per exemple, "no produeix els mateixos resultats una companyia com Vueling, amb una forta presència a Europa, una gran xarxa de connexions i sent molt potent en distribució, que una aerolínia amb menys capacitat de comercialització i que només opera entre una ciutat i una altra". A més, destaca que en el cas d'Andorra, és complex calcular el volum d'ingressos perquè "no hi ha dades històriques" que puguin fer de referent, a diferència d'altres casos en què "la informació que necessitem és molt clara i descriu molt bé el volum de persones que es mouen entre dues ciutats".

El soci de The Route Hunters detalla que la relació amb l'EFA i el Govern va començar amb un estudi que buscava identificar les rutes més viables per a l'aeroport i ara mateix els estan ajudant a "posar en marxa els vols que puguin aportar més valor al país". Per fer-ho, estan fent "presentacions per a cada aerolínia i destinació, a més de contactar amb els departaments de planificació de diversos operadors europeus, amb l'objectiu de donar a les companyies informació i estudis per demostrar-los que, en cas de començar a operar des d'Andorra-la Seu, obtindran el volum de passatgers i ingressos necessaris perquè l'operació sigui rendible".

Descartada la ruta 'Barcelona-Andorra'

Recuperar l'antiga ruta aèria que un dia va existir entre Barcelona i la Seu d'Urgell és ara com ara "molt complicat", tal com apunta Suárez. "El primer que necessitaria l'aeroport és que hi hagués un operador a Andorra o a Barcelona que tingués avions molt petits, d'entre sis i vint passatgers, i a Europa n'hi ha molt pocs d'aquest tipus. És una operació que es caracteritza per tenir un cost molt elevat per cada seient, que molt poques persones o empreses estarien disposades a pagar", assegura el responsable de The Route Hunters. A més, afegeix que "és un model que funciona molt bé entre illes o llocs on l'orografia encara no permet els trajectes curts per carretera, i és important que els aeroports, en aquest cas, estiguin molt a prop o integrats dins les ciutats". Així mateix, conclou que "no veiem que es donin les condicions adequades perquè es generi una ruta entre Barcelona i Andorra" i veu més probable l'ús regular de l'heliport, malgrat que els costos per seient "també siguin molt alts".

Per últim, des de l'empresa no descarten que l'aeroport Andorra-la Seu es pugui ampliar "si amb el temps es queda petit" i no creuen que sigui "cap problema" que la infraestructura estigui a 30 quilòmetres de la capital. "Hi ha moltíssims aeroports al món que estan a més de 30 minuts del centre de la ciutat i es disposa de taxis i autobusos que apropen els passatgers", comenta. Suárez reconeix que "si avui en dia hi ha gent que vola a Barcelona o Tolosa i després va en autobús o cotxe fins al Principat, que no és gaire còmode, la posada en marxa de noves rutes des d'Andorra-la Seu aproparà el país al món i generarà un gran interès".