S'envien cartes per fer fora inquilins per després pujar el preu del lloguer

Andorra la VellaEl preu de bona part dels habitatges que estan en règim de lloguer a Andorra es troben força per sota de la realitat del mercat. Els cinc anys de pròrrogues forçoses fan que hi hagi inquilins que puguin arribar a portar fins a deu anys en el mateix pis, només amb diferents pujades de l'IPC.

La falta de pisos fa que qualsevol habitatge que es posi al mercat tingui desenes de potencials compradors. I molts d'ells disposats a pagar preus alts perquè no tenen alternativa. Aquesta situació ha propiciat, segons han explicat diferents immobiliaris, que s'estiguin produint una quantitat important de casos on els propietaris estan recuperant els habitatges per tornar-lo a llogar multiplicant per dos el que estaven rebent.

La mecànica, explicada pels immobiliaris, consisteix a enviar una carta a l'inquilí on se l'insta a què deixi l'apartament. Normalment, la justificació es motiva en el fet que s'ha de recuperar el pis. Sigui per ús propi, per a un familiar o perquè s'ha venut. Les fonts consultades han destacat que bona part d'aquests casos acaben finalment amb un nou llogater a un preu molt més alt.

Bona part dels inquilins acaben marxant de l'habitatge en el termini que els especifica la carta. Molts d'ells no coneixen realment els seus drets i també molts d'ells no volen entrar en temes judicials i anar a consultar a un advocat per veure quines opcions tenen. Aquests factors són essencials, i coneguts pels propietaris, a l'hora de posar en pràctica aquesta tàctica. La 'justificació moral' que donen els amos dels pisos als quals se'ls retreu aquesta pràctica és que la culpa és de Govern perquè fa cinc anys que té intervingut el mercat i no els permet disposar lliurement de la seva propietat un cop s'han anat caducant els contractes de lloguer.