El salari medià avançat se situa en els 2.000 euros

Andorra la VellaEl nombre de persones assalariades al mes de juliol, segons dades avançades pel departament d'Estadística, se situa en 43.638, el que representa un increment del 3,5% respecte al mes de juliol avançat de l'any passat. La massa salarial se situa en 111,03 milions d'euros, el que representa un augment de l'11,2%. Pel que fa al salari mitjà avançat, se situa en els 2.544,30 euros, mentre que el salari medià avançat està en els 2.034,71 euros. Aquestes xifres suposen unes variacions del 7,4% i del 4,9%, respectivament, respecte al mes de juliol avançat de l'any 2023.

El departament d'Estadística ha fet públiques aquest dijous també les dades semidefinitives del mes de juny i així tenim que el nombre total de persones assalariades del mes de juny és de 42.952, el que representa una variació del 3,6% respecte al mateix mes de l'any anterior, en què hi va haver 41.449 persones. El mes de juny presenta l'increment més destacat del nombre de persones assalariades, comparat amb el mateix mes de l'any 2023, en el sector d'hoteleria, amb un 7,7%. En canvi, el sector que presenta el decrement més destacat en el nombre de persones assalariades és agricultura, ramaderia, caça i silvicultura, amb un 6,1% menys respecte el juny del 2023.

Pel que fa a les ocupacions amb més representació al mercat laboral, l'increment més significatiu de persones assalariades es produeix a personal de neteja d'oficines, hotels (cambrers de planta) i establiments similars, amb un 10,9% més respecte al juny de l'any passat, mentre que esportistes i professionals similars presenta la disminució més destacada (-1,2%).

La mitjana de persones assalariades, d'acord amb les dades acumulades de gener a juny, és de 45.246, un 2,7% més comparat amb el mateix període anterior. El sector que presenta un increment més destacat és construcció, amb un 7,8% més. En canvi, el que presenta un decrement més destacat és llars que ocupen personal domèstic, amb un 2,5% menys.

Segons les dades acumulades al llarg dels darrers dotze mesos, la mitjana de persones assalariades és de 44.104 persones, un 2,7% més comparat amb el mateix període anterior. Els sectors que presenten un increment més destacat són construcció i transports i comunicacions, tots dos amb un 6,4% més. En canvi, el sector que presenta un decrement més destacat és llars que ocupen personal domèstic, amb un 1,9% menys.

La massa salarial total del mes de juny és de 109,41 milions d'euros. La variació és positiva, d'un 8,1%, respecte al mateix mes de l'any anterior. El sector que presenta una variació positiva més destacable és hoteleria amb un 14,6% més. Els únics sectors que presenten una variació negativa respecte al mateix mes de l'any anterior són altres activitats socials i serveis personals i llars que ocupen personal domèstic amb un 1,1% i un 0,9% menys, respectivament.

Referent a la massa salarial de les ocupacions amb més representació al mercat laboral, l'increment més significatiu es produeix a personal de neteja d'oficines, hotels (cambrers de planta) i establiments similars amb un 19,3% més respecte al juny de l'any passat. En canvi, esportistes i professionals similars és l'ocupació representativa que mostra una variació anual més negativa amb un 23% menys.

D'acord amb les dades acumulades de gener a juny, la mitjana mensual de la massa salarial és de 114,43 milions d'euros, equivalent a una variació del 8,2% més respecte al mateix període anterior. El sector que presenta la variació positiva més destacada és construcció, amb un 14,9% més. Cap sector presenta una variació negativa respecte al mateix període de l'any anterior.

D'acord amb les dades recollides al llarg dels darrers dotze mesos, la mitjana mensual de la massa salarial és de 110,66 milions d'euros, equivalent a una variació del 8,7% més respecte al mateix període anterior. Els sectors que presenten la variació positiva més destacada són producció i distribució d'energia elèctrica, gas i aigua i construcció, tots dos amb un 14% més. L'únic sector que presenta una variació negativa respecte al mateix període anterior és sistema financer, amb un 0,5% menys.

El salari mitjà total declarat a la CASS per al mes de juny és de 2.547,31 euros, un 4,3% més respecte al mateix mes de l'any anterior. Aquest mes, el sector que presenta una variació positiva més remarcable és comerç al detall, llevat de vehicles de motor amb un 12,6% més. El sector que presenta la variació negativa més destacada respecte al mateix mes de l'any anterior és altres activitats socials i serveis personals, amb un 1,2% menys. Cal recordar que les dades facilitades per la CASS no detallen els conceptes remuneratius ni les hores treballades. El salari mitjà aquí descrit es basa en les quantitats totals declarades a la CASS, sense distingir si s'hi inclouen indemnitzacions o altres remuneracions o si les persones assalariades treballen a jornada completa o parcial.

Quant al salari mitjà de les ocupacions amb més representació al mercat laboral, l'increment més significatiu es produeix a personal de neteja d'oficines, hotels (cambrers de planta) i establiments similars amb un 7,6% més respecte al juny del 2023. En canvi, esportistes i professionals similars és l'única ocupació representativa que mostra una variació anual negativa amb un 22,1% menys.

D'acord amb les dades acumulades de gener a juny, el salari mitjà s'ha situat en 2.529,15 euros, equivalent a una variació del 5,3% més respecte al mateix període anterior. El sector que presenta la variació positiva més remarcable és producció i distribució d'energia elèctrica, gas i aigua amb un 7,7%. Cap sector presenta una variació negativa respecte al mateix període de l'any anterior.

Les dades acumulades durant els darrers dotze mesos, el salari mitjà s'ha situat en 2.509,11 euros, equivalent a una variació del 5,7% més respecte al mateix període anterior. El sector que presenta la variació positiva més remarcable és producció i distribució d'energia elèctrica, gas i aigua amb un 10,4% més. L'únic sector que presenta una variació negativa respecte al mateix període anterior és sistema financer, amb un 2,1% menys.

D'altra banda, cal assenyalar que el salari medià total declarat a la CASS per al mes de juny és de 2.032,09 euros, és a dir, un 5% més respecte al mateix mes de l'any anterior. Aquest mes, el sector que presenta una variació positiva més remarcable és producció i distribució d'energia elèctrica, gas i aigua, amb un 14,4% més. Cap sector presenta una variació negativa respecte al mateix mes de l'any anterior.

La mitjana del salari medià, d'acord amb les dades acumulades de gener a juny, és de 2.015,34 euros, un 5,3% més comparat amb el mateix període anterior. El sector que presenta un increment més destacat és producció i distribució d'energia elèctrica, gas i aigua, amb un 9,4% més. Cap sector presenta una variació negativa respecte al mateix període anterior.

I la mitjana del salari medià durant els darrers dotze mesos, és de 1.989,39 euros, un 5,8% més comparat amb el mateix període anterior. El sector que presenta un increment més destacat és producció i distribució d'energia elèctrica, gas i aigua, amb un 9,1% més. Cap sector presenta una variació negativa respecte al mateix període anterior.