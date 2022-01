El salari mínim mensual se situa en els 951,60 euros

Andorra la VellaTal dia com avui de fa 10 anys, el 13 de gener de 2012, va ser notícia...

El salari mínim mensual per als majors de 18 anys s'ha fixat en 951,60 euros. Així ho ha informat el Servei d’Inspecció de Treball fent efectiu l’edicte del 19 d’octubre en el qual el Govern autoritzava a l’increment del salari mínim d’acord a l’actualització de l’IPC, és a dir, un 2,5%, tal com es va fer públic aquest dimecres.

La graella salarial també estableix que el salari mínim mensual per als joves de 17 anys és de 856,27 euros, pels de 16 queda fixat en 809,47 euros, i pels de 14 i 15 anys, el salari s'estableix en 570,70 euros. Cal tenir en compte que els menors d’edat, compresos entre els 14 i els 16 anys, no podran tenir cap activitat laboral durant el període escolar i únicament podran treballar durant els períodes de vacances escolars fins a un màxim de dos mesos per any.