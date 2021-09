El salari mínim i les pensions més baixes s'apujaran el 3,2% l'any que ve

Andorra la VellaEl salari mínim i les pensions que hi estiguin per sota així com les de solidaritat es veuran incrementats l'any que ve un 3,2%. D'aquesta manera, el salari mínim se situarà en 1.157 euros amb aquest increment, una xifra que tal com ha manifestat el ministre de Territori i Habitatge, Víctor Filloy, l'apropa al 60% del salari mitjà que marca la Carta Social Europea. De fet, tenint en compte que al mes de maig aquest salari mitjà era de 2.122 el mínim hauria d'estar en 1.273 per arribar al 60% estipulat. Aquest increment del salari mínim s'inclou en la llei que contempla mesures per a l'habitatge i que suposarà la pròrroga dels contractes que finalitzin durant el 2022.

El ministre ha manifestat que per estar "al costat de les persones i les famílies i millorar el seu poder adquisitiu" el Govern ha optat per incrementar els salaris i les pensions més baixes per sobre de l'IPC, tal com ja s'havia avançat. D'aquesta manera, el salari mínim, les pensions que hi estiguin per sota i les de solidaritat de la gent gran i de persones amb discapacitat veuran incrementat el seu import amb el 3,2% esmentat.