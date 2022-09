El salari mitjà augmenta un 4,6% al mes de juliol i se situa en 2.272,57 euros

Andorra la VellaEl salari mitjà va augmentar un 4,6% al mes de juliol segons les dades avançades publicades aquest dilluns pel departament d'Estadística del Govern. D'aquesta manera se situava en 2.272,57 euros, és a dir, 99,77 euros més que el mateix mes de l'any passat. Pel que fa al salari medià, es troba al mes de juliol en 1.808,85 euros, quan fa tot just un any la quantitat era de 1.731,84 euros, és a dir, que l'increment ha estat de 44,01 euros, un 4,4%.

Segons aquestes mateixes dades avançades del mes de juliol, el nombre d'assalariats se situa en 41.025 persones, el que representa una variació positiva del 6,8% respecte al mes de juliol avançat de l'any passat.

I la massa salarial es troba en 93,23 milions d'euros, és a dir, un 11,7% més que un any enrere.

Estadística també publica dades semidefinitives del mes de juny i així tenim que la xifra d'assalariats era de 39.934 persones, el que representa una variació del 7,6% respecte al mateix mes de l'any anterior, en què hi va haver 37.117 persones. On hi ha hagut l'increment més destacat és en el sector de l'hoteleria, amb un 30,9% més. I per contra, el sector que presenta un decrement més destacat en el nombre d'assalariats és llars que ocupen personal domèstic, amb un descens del 4,1%.

La mitjana d'assalariats, d'acord amb les dades acumulades de gener a juny, és de 41.570 persones, un 14,8% més comparat amb el mateix període anterior. El sector que presenta un increment més destacat és hoteleria, amb un 79,1%. En canvi, el que registra un decrement més destacat és llars que ocupen personal domèstic, amb una davallada del 3,9%.

Si es té en compte la mitjana d'assalariats dels darrers dotze mesos, tenim que la xifra és de 40.361 persones, un 9,6% més respecte al mateix període anterior. El sector que presenta un increment més destacat és hoteleria, amb un 44,5% més. En canvi, el sector que més decreix és llars que ocupen personal domèstic, amb un 2,9% menys.

Quant a la massa salarial total del mes de juny és de 93,77 milions d'euros. La variació és positiva, d'un 18,6%, respecte al mateix mes de l'any anterior. El sector que presenta una variació positiva més destacable és hoteleria, amb un 51,7%.