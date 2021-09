El salari mitjà avançat del mes de juliol se situa en els 2.172 euros

Andorra la VellaEl salari mitjà avançat del mes de juliol se situa en els 2.172,80 euros amb un total de 38.416 assalariats i la massa salarial se situa en els 83.470.203 euros. Així es desprèn de les dades publicades aquest matí pel departament d'Estadística, en les quals es detalla la xifra avançada de treballadors ha incrementat un 2,8% respecte a les dades avançades el mes de juliol del 2020, quan hi havia 37.362 persones amb feina.

En referència al sou mitjà i comparant-lo amb el mateix període de l'any passat, aquest s'ha incrementat en 33,62, euros, el que representa un augment de l'1,6%, i el salari medià ha ascendit 1.690 euros fins als 1.731,84 euros, un nombre que suposa un creixement respecte a les dades avançades publicades el juliol del 2020 del 2,5%. Quant a l'evolució de la massa salarial, és l'índex que ha viscut un creixement més alt en els darrers 12 mesos, un 4,4%, passant dels 79.923.820 euros als quasi 83,5 milions d'euros registrats en l'avançament del mes de juliol.

El departament d'Estadística també ha fet públiques les dades semidefinitives del mes juny, en les quals hi figura que la xifra d'assalariats es troba en els 37.596, un nombre que suposa una variació percentual positiva del 3,2 en comparació amb el mateix període de l'any anterior, quan n'hi havia 36.432. La massa salarial total del mes de juny del 2021 és de 80,73 milions d'euros el que representa un increment del 4,2% respecte al juny 2020. Així mateix, el salari mitjà s'ha situat en 2.147,37 euros, un 1% en comparació al mateix mes de l'exercici anterior. En relació al salari medià del mes de juny, aquest s'ha situat en 1.721,89 euros

El sector laboral que més ha incrementat el nombre d'assalariats en comparació a les dades facilitades el juny del 2020 són les activitats immobiliàries i serveis empresarials en un 10,6%, seguit de les activitats sanitàries i veterinàries, i els serveis socials en un 9,7%. Respecte als sectors que han patit una davallada considerable, Estadística indica que es tracta del relatiu al comerç al detall, excepte el relacionat als vehicles de motor, amb una caiguda del 6,5%, seguit per la branca laboral de Transport i Comunicacions, amb una davallada del 4,5%.

Cal recordar que durant el passat mes de juny un total de 2.386 persones es van veure afectades per les Suspensions Temporals de Contractes de Treball (STCT) a causa de la irrupció de pandèmia de la Covid, i van veure el seu salari complementat per part del Govern. Aquests sous representen el 6% dels assalariats totals. L'aportació econòmica duta a terme pel Govern va ser d'1.327.288 euros, un milió menys que durant el passat mes de maig.

Evolució positiva del PIB

D'altra banda, Estadística també ha fet públiques aquest dijous les dades referents al producte interior brut (PIB) que ha experimentat un creixement real del 25% el segon trimestre de l'any, respecte al mateix període de l'any anterior. Tal com assenyalen des d'Estadística, aquest augment ve marcat per l'alleugeriment de les mesures restrictives que havien estat adoptades per la Covid-19 i la recuperació de la mobilitat amb els països veïns.

Així, en el segon trimestre de l'any tots els sectors tornen a experimentar taxes de creixement positives. En conseqüència, l'economia andorrana, comença a assolir un creixement positiu. Si es compara amb les economies de l'entorn, l'economia andorrana se situa per sobre de l'espanyola (19,8%), de la francesa (18,7%) i de la variació de la Unió Europea (13,8%).

L'evolució del PIB d'Andorra ve molt marcada per la dinàmica dels serveis, atès que aquest sector ha suposat més del 80% del PIB en els darrers anys. En el segon trimestre del 2021, aquest àmbit d'activitat econòmica ha experimentat un creixement del 22,6%. El sector de la construcció torna a una dinàmica molt positiva, superant les variacions que havia experimentat l'any 2019, fins a arribar al 55,3% en el segon trimestre del 2021. Pel que fa a la indústria, també torna a experimentar una variació positiva en aquest període fins a arribar a una taxa de variació del 12,4%.