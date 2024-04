El sector de l'allotjament turístic vaticina el tancament d'empreses per l'aturada de llicències

Andorra la VellaAquest dijous l'executiu va presentar un conjunt de mesures relacionades amb l'habitatge i el creixement sostenible. Una de les potes sobre les quals es van prendre iniciatives va ser el sector de l'allotjament turístic. Concretament, es va decidir que no s'atorgaran noves llicències per fer que un immoble pugui destinar-se a aquest ús. També es va anunciar que les llicències passaran a caducar cada tres anys i s'hauran de complir una sèrie de requisits per renovar-les. Segons espera Govern, això alliberarà pisos per destinar-los al mercat i augmentar l'oferta existent. Des del sector critiquen que aquestes decisions fan que no es pugui planificar ni avançar a curt i mitjà termini, segons recull RTVA. A més, apunten que molts treballadors perdran la seva feina i vaticinen el tancament d'algunes empreses.