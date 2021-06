Arriba la segona edició dels Actinn Awards

Andorra la VellaA partir d'aquest dilluns s'obre la convocatòria per optar als Actinn Awards 2021, premi que té com a objectiu donar visibilitat i acompanyament a nous projectes tecnològics o de transformació, generadors d'oportunitats de diversificació econòmica o de modernització dels sectors tradicionals del país.

Les candidatures presentades seran avaluades per la junta directiva d'Actinn, el clúster de tecnologia i la innovació, i es valoraran d'acord amb criteris tècnics i financers com la potencialitat en termes d'innovació, les implicacions en l'increment de la productivitat de les empreses andorranes o el grau de detall de la memòria econòmica, entre d'altres. Els projectes premiats podran obtenir una dotació màxima de 5.000 euros, així com l'acompanyament i l'accés a la xarxa de contactes del clúster.

Les empreses que desitgin optar-hi podran presentar candidatura fins al 30 de setembre. El lliurament als premiats es farà en el marc de la jornada Inntec 2022, que tindrà lloc el pròxim 30 d'octubre. Les bases de la convocatòria estan disponibles a la pàgina web del clúster mitjançant la plana www.actinn.ad.

En la primera edició es va atorgar un primer premi dotat amb 5.000 euros a Road Solutions, un sistema per millorar les condicions de carreteres en època hivernal, i un segon premi dotat amb 2.000 euros a Andorra Parl'APP, una empresa emergent de caire social que fa accessible a tothom la informació corporativa i institucional i que està especialment pensada per al turisme inclusiu.

Actinn és el clúster de la tecnologia i la innovació d'Andorra, una associació privada d'empreses sense ànim de lucre, compromesa amb la competitivitat i amb l'objectiu d'afavorir la connexió d'Andorra amb la innovació i la cadena de valor global. Aquests premis són una de les iniciatives del clúster destinades a activar l'ecosistema empresarial andorrà.