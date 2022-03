Set de cada deu titulats d'FP troben feina només acabar els estudis

Andorra la VellaEntre el 64% i el 70% dels titulats en formació professional el 2017 i el 2020 van accedir al mercat laboral mentre estudiaven o bé passat un mes després d'haver finalitzat els estudis. A més, del volum d'alumnes que van acabar la carrera lectiva, gairebé la totalitat treballaven a Andorra i, d'aquests, el 70% dels titulats el 2017 té un contracte indefinit i dels que van obtenir el títol ara fa sis mesos, un 54%. Entre els recentment titulats hi ha un 2% que diu treballar per compte propi, una opció que no es recull fa quatre anys.

Així es desprèn dels resultats de l'estudi d'inserció laboral dels titulats d'FP que el grup de recerca sociològica de l'ARI ha dut a terme mitjançant 173 enquestes telefòniques a titulats d'ambdues promocions.

Tal com han detallat aquest dimarts la ministra d'Educació i Ensenyament Superior, Ester Vilarrubla, i el tècnic superior de l'Agència de Qualitat d'Ensenyament Superior d'Andorra (AQUA), Isaac Galobardes, els joves titulats el 2017 valoren amb un 8,7 la satisfacció de la feina que desenvolupen, mentre que la nota s'incrementa fins al 8,8 en el cas de la promoció del 2020.

En l'actualitat, i pel que fa a l'oferta de formació professional, la ministra ha indicat que enguany s'han ampliat el nombre d'estudis formatius gràcies a la nova formació professional inicial, que se suma a la ja existent tant en el sistema educatiu andorrà com en el francès.

Finalment, l'estudi posa en relleu que entre tots els enquestats d'FP, entre el 70% i el 80% asseguren que repetirien la formació per la qual van decidir-se, i gairebé tots ho farien al mateix centre educatiu. Entre els aspectes formatius que millor valoren hi ha el treball en equip, l'aplicació pràctica, els idiomes i la comunicació oral.