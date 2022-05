Les societats d'inversió estrangera es podran crear en quinze dies

Andorra la VellaLes societats d'inversió estrangera que procedeixin d'un país amb el qual Andorra té signat un conveni de no doble imposició o un acord d'intercanvi d'inversió es podran crear en un termini de 15 dies. Ho ha avançat el ministre de Presidència, Economia i Empresa, Jordi Gallardo, aquest divendres, quan ha presentat el projecte de llei de modificació de la llei d'inversió estrangera i del programa de multiplicadors en una jornada amb empresaris i professionals del país. En l'actualitat, el termini per poder crear una societat era de 98 dies, després d'haver simplificat i optimitzat alguna praxi, ja que el temps que s'invertia, tal com va establir una auditoria, per aquest tipus de tràmits d'inversió estrangera era de 244 dies. "L'objectiu és baixar més i creiem que una societat podrà estar constituïda i activada en el tràmit d'inversió estrangera en 15 dies", ha confessat el ministre, remarcant que això serà efectiu un cop la llei estigui en funcionament i tingui un bon rodatge. Per tal que aquests terminis siguin una realitat, s'haurà de dotar de recursos al departament de Registres Econòmics i Jurídics i fer una inversió de recursos humans i tecnològics, ha informat el ministre.

Les principals modificacions de la llei tenen a veure amb la liberalització i el control. En aquest sentit, es vol que hi hagi un procediment molt més ràpid per aquella inversió estrangera que provingui de països amb els quals el Principat té un conveni de no doble imposició. En aquests casos, del control previ i inicial que es requereixen avui en dia com són l'autorització inicial i la declaració i autorització del ministeri, desapareix el control del ministeri i només resta l'autorització i la reserva de denominació social i constitució de la societat per part del notari. Així, el que preveu la nova modificació de la llei és que hi hagi un control posterior que s'haurà d'exercir per part del departament de Registres Econòmics i Jurídics, per comprovar que s'estan complint amb els criteris. D'altra banda, segons ha informat el ministre, la inversió que prové de països amb els quals Andorra no té cap conveni d'inversió estrangera o de no doble imposició, "el procediment serà el quin tenim fins ara amb una autorització inicial, una declaració d'inversió i hi afegim el control posterior", ha indicat.

"Més que control, s'ha de dir seguiment per saber si allò que s'ha declarat que es vol invertir al país s'acaba materialitzant tal com s'ha presentat", ha expressat Gallardo. Amb aquest control posterior es vol tenir un coneixement de l'evolució de la inversió, el volum de negoci o els llocs de treball que està generant. Per tant, Gallardo ha comentat que el control servirà per verificar que les empreses que s'acullin al règim de liberalització ho han fet bé i també per comprovar que aquelles empreses que no poden optar al procés de liberalització no posen en rics infraestructures crítiques o aspectes des del punt de vista de la sobirania energètica, la seguretat i l'ordre públic, ha explicat el ministre. El nou canvi legislatiu també preveu mesures cautelars per suspendre de manera provisional la inversió si el procés de control previ no ha complert de manera correcta els passos, però sense que hi hagi una anul·lació. En cas que les mesures cautelars no permetin reconduir la situació, també hi haurà mecanismes per retrocedir i restituir tot el procés. El titular de Presidència, Economia i Empresa, ha reiterat diverses vegades que aquest canvi "agilitzarà moltíssim el procés i reduirà costos".

Pel que fa a la clàusula de salvaguarda, Gallardo ha comentat que fins ara era una clàusula genèrica que es basava sobretot en l'ordre públic, i l'evolució dels criteris d'inversió estrangera ha provocat que es necessiti més seguretat jurídica perquè els inversors sàpiguen d'entrada quin tipus d'inversions poden estar limitades al país.

En aquest sentit, el ministre ha remarcat que aquest control en cap cas suposarà una aturada de la inversió estrangera. En tot cas, tot el contrari, ha comentat, assegurant que la llei permetrà que determinades activitats o sectors que actualment no s'acaben autoritzant perquè no hi havia un control, "ara sí que es podran fer sempre que es compleixin els criteris" de no posar en risc actius estratègics del país i l'ordre públic i reputacional. Aquest acompanyament el que fa és "donar seguretat jurídica i incentivar i estimular més la inversió", ha comentat, i ha afegit que la modificació de la llei en cap cas veta res, sinó que facilitar la tramitació.

L'altre canvi important de la modificació és el desemborsament. D'aquesta manera, l'operativa que ha d'acreditar les propostes d'inversió es pot fer a través d'una entitat bancària andorrana i també planteja l'opció de poder-ho fer mitjançant una entitat bancària d'un país de l'espai SEPA. Finalment, el ministre ha remarcat que el posicionament d'Andorra en l'esfera internacional ha de ser una qüestió de tothom, i que el sector públic i el sector privat han de col·laborar per actuar com a multiplicadors i altaveus.