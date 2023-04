'Sold out' en l'afterwork d'humor d'Andreu Casanova a UNNIC

Andorra la VellaUNNIC ja ha venut totes les entrades per l'afterwork d'humor que aquest dijous acollirà el Music Bar a càrrec d'Andreu Casanova. Sota el títol 'Tinder Sorpresa', l'humorista presenta un espectacle obert a tots els públics en el qual fa un repàs per totes les aplicacions disponibles en l'actualitat per buscar parella amb un to humorístic únic i adreçat tant a les persones solteres com les que tenen parella.

Així, Casanova aprofita per explicar, a través de les seves pròpies experiències vitals, les seves anècdotes més divertides i resol les qüestions més inquietants a l'hora de buscar parella per internet. D'aquesta manera, l'humorista torna a pujar als escenaris després de l'èxit que ja va assolir amb la primera i segona part del seu espectacle 'Cincuenta sombras de Andreu'.

L'entrada a l'actuació, que donarà el tret de sortida a partir de les 20.30 hores, s'acompanya d'una consumició pel preu de 22 euros. Des d'UNNIC es preveu donar continuïtat als espectacles d'humor i, de fet, el centre d'oci ja està programant un altre de cara al mes de maig.

Rumba per encetar el cap de setmana

Paral·lelament, el Red Bar també es prepara dijous per viure una festa musical de rumba. El grup Masamadre actuarà a UNNIC de les 21 a les 22.30 en un concert que servirà per donar el tret de sortida a un nou programa d'actuacions que s'allargaran fins diumenge 23 d'abril.

D'aquesta manera, divendres està previst el concert del grup andorrà Pic Negre, mentre que dissabte serà el torn de Majo D'Souza i diumenge el del Dj andorrà Ángel de Andrés, que repeteix la seva presència a UNNIC.

UNNIC continua donant impuls al Show Dinner amb 'First'

Finalment, el Show Dinner d'UNNIC continua potenciant l'espectacle 'First', una proposta que el centre continua presentant al públic andorrà cada divendres i dissabte. L'espectacle consisteix en un seguit d'actuacions que conté diferents vessants artístics com el cant i el ball, però també altres de més circenses com són les acrobàcies i altres varietats.

Així doncs, les dues hores i mitja de durada, entre les nou i dos quarts de dotze de la nit, seran irrepetibles, atès que la companyia només farà ‘First’ fins a finals d'abril. Pensat per a majors d'edat, l'esdeveniment s'acompanya d'un menú elaborat que inclou una gran varietat de plats al preu de 80 euros.