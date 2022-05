Sprinter arriba a Andorra

Sant Julià de LòriaEl grup ISRG, amb botigues a España, Portugal i Holanda, obrirà el seu primer establiment a Andorra al centre comercial Epizen. La companyia, especialitzada en roba i material esportiu, inaugurarà una botiga Sprinter de 2.250 metres quadrats a la segona planta del que serà el major espai comercial del Principat. Cal recordar que Epizen compta amb un total de 54.000 metres quadrats, dels quals 28.000 estaran dedicats al comerç, l’oci i la restauració.

Sprinter, fundada a València el 1995, ha crescut de manera imparable al llarg de 27 anys i fins a l’actualitat, convertint-se en una de les companyies líders del sector i que més creix a nivell europeu. Amb Nike i Adidas com a partners estratègics, Sprinter, la primera botiga de ISRG a Andorra, completarà l’oferta comercial d’Epizen en roba, material i equipament esportiu, amb una proposta líder en la seva categoria.

Epizen té previst obrir les seves portes aquest estiu amb l’entrada en funcionament de la primera fase, o el que és el mateix, les tres primeres plantes. Als pisos zero i primer hi haurà un gran supermercat Carrefour, dues cafeteries, un restaurant McDonald’s i una perfumeria Primor.

A la primera planta també s’instal·larà la firma Lefties, del grup Inditex. A la segona hi haurà les botigues d’Sprinter, Tezenis, Electro & Home i l’òptica Iblú. En la segona fase s’obriran al públic nous espais a les plantes superiors amb una oferta de home improvement, restauració, música, cultura, oci i entreteniment, amb l’objectiu de convertir el centre comercial més gran d’Andorra en un indret de referència on viure una experiència més enllà de les compres.

Grup Pyrénées ha buscat els players líders en cada categoria per a l’oferta comercial d’Epizen. En esports Sprinter es perfila com un dels espais de referència. Aquesta companyia, en el seu sector, està entre les que més creixen en l'àmbit internacional, amb una visió de futur innovadora i amb una òptima relació envers les marques de referència. Sprinter garanteix les millors experiències respecte a altres operadors que, actualment, no complien aquestes expectatives.

Grup ISRG

ISRG, participat en un 50,02% per JD Sports, opera les cadenes Sprinter, JD, Sport Zone, Deporvillage, Perry i Aktie a Espanya, Portugal i Holand, i les insígnies JD i Size a España i Portugal, sumant 470 punts de venda físics, 9.000 treballadors i treballadores, 4 botigues online i una facturació que supera els 900 milions d’euros, resultant ser un dels majors operadors multimarca d’equipament esportiu a Europa.