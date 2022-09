Sprinter ja és una realitat

El grup ISRG, amb botigues a España, Portugal i Holanda, obrirà aquest divendres 2 de setembre seu primer establiment a Andorra al centre comercial Epizen . La companyia, especialitzada en roba i material esportiu, inaugurarà una súper botiga Sprinter de 2.250 metres quadrats a la segona planta del que serà el major espai comercial del Principat.

Sprinter, fundada a València el 1995, ha crescut de manera imparable al llarg de 27 anys i fins a l’actualitat, convertint-se en una de les companyies líders del sector i que més creix a nivell europeu. Amb Nike i Adidas com a partners estratègics, Sprinter, la primera botiga de ISRG a Andorra, completarà l’oferta comercial d’Epizen en roba, material i equipament esportiu, amb una proposta líder en la seva categoria.

Grup Pyrénées ha buscat els players líders en cada categoria per a l’oferta comercial d’Epizen. En esports Sprinter es perfila com un dels espais de referència. Aquesta companyia, en el seu sector, està entre les que més creixen a nivell internacional, amb una visió de futur innovadora i amb una òptima relació envers les marques de referència. Sprinter garanteix les millors experiències respecte a altres operadors que, actualment, no complien aquestes expectatives.

L’obertura d’Sprinter comportarà la creació de 30 nous llocs de treball al centre comercial Epizen , que amb la seva posada en marxa ja dona feina a més des 300 persones.