La successió, el principal repte de les empreses familiars segons l'EFA

SoldeuGarantir les successions per tal que les futures generacions liderin les empreses familiars. Aquest és el principal repte que aquest dijous ha identificat el president de l'EFA, Daniel Armengol, en el marc de la celebració del 20è aniversari de l'entitat. De fet, ha explicat que només el 20% de les empreses familiars arriben a la tercera generació, per la qual cosa es fa necessari "el debat entre associats", ja que "és la base perquè tots puguin compartir experiències, neguits o desencerts que hagin viscut" per tal d'enfortir-se com a entitat i "afrontar unes successions dignes".

Precisament, Ferran Rodés, encarregat de presentar la ponència 'ESG: un nou paradigma per a les empreses familiars', també ha posat en relleu que la successió és un dels reptes "més clàssics" de les empreses familiars, que se suma, a més, a les dificultats per "mobilitzar molts recursos financers i a afrontar inversions que li permetin competir", tot i que "avui dia, en el context actual, l'empresa familiar està molt millor situada que altres per competir". En aquest sentit, ha apostat per la planificació a llarg termini per superar els obstacles que es trobin pel camí i ha destacat altres punts forts de les empreses familiars com el fet de tenir "una cara visible" a la qual adreçar-se o el fet de tractar-se d'una entitat que es troba fortament arrelada al territori.

A banda dels reptes interns, Armengol també ha destacat que hi ha d'altres d'externs, com ara la crisi energètica, els quals s'han posat en relleu en el decurs de la taula rodona 'Balanç polític d'aquests 20 anys i reptes de futur', en la qual han participat tres excaps de Govern com Albert Pintat, Jaume Bartumeu i Toni Martí. En aquesta taula, a més, també s'han debatut qüestions relacionades amb l'actualitat del país, com és el cas de la pujada de salaris o la situació de l'habitatge.

Durant la seva ponència, Rodés també ha manifestat "el problema" que tenen les empreses familiars pel que fa a la seva dimensió, la qual cosa fa que "s'hagin d'ajuntar" i treballar de manera conjunta. "Una cosa molt important és que l'empresa del futur passarà per grans aliances entre Govern, societat i el món empresarial", ha indicat, afegint que, en el cas d'Andorra, es tracta d'una situació a la qual està habituada. En aquesta línia, Armengol ha afirmat que "ja fa anys que treballem conjuntament tant amb l'empresa familiar espanyola com amb l'associació d'empreses familiars europees per compartir els nostres neguits".

Finalment, i en relació amb la celebració dels 20 anys de l'entitat, Armengol ha manifestat que "és un gran orgull presidir aquesta jornada", assegurant que "els reptes que es van enumerar fa vint anys ja els hem superat tots amb escreix" i, per tant, ara és el moment d'abordar els reptes futurs de la mateixa manera que s'ha fet al llarg d'aquest temps.