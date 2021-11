La taxa turística, d'entre 1,5 i 3 euros, serà vigent al juliol

Andorra la VellaEl Govern té la intenció de posar en funcionament la taxa turística a partir del mes de juliol de l'any que ve. Amb la recaptació d'aquest nou impost es vol impulsar projectes relacionats amb el turisme i es calcula que els ingressos es poden situar al voltant dels dotze milions d'euros. Les persones que s'allotgin en hotels de cinc estrelles hauran de satisfer tres euros per nit; els de quatre estrelles, dos euros i els de dues o tres estrelles, 1,5 euros. En habitatges d'ús turístic la taxa serà de dos euros per nit, tal com ha detallat el ministre de Turisme i Telecomunicacions, Jordi Torres.

El ministre ha destacat que l'objectiu d'aquesta taxa és dotar el fons de l'impuls del turisme i els diners es destinaran a promoció turística, a l'impuls del turisme sostenible, responsable, inclusiu i de qualitat. També, a la protecció, la preservació, la recuperació i la millora dels recursos turístics, així com al foment, la creació i a la millora dels productes turístics i al desenvolupament d'infraestructures i serveis relacionats amb el turisme, tal com ha subratllat.

Tal com s'ha esmentat, l'import de la taxa s'aplicarà per cada estada, per dia o fracció i per persona, depenent del tipus d'allotjament i les excepcions seran les estades de residents andorrans; les estades de menors de dotze anys; les que tinguin una durada superior a catorze dies en un mateix allotjament turístic; les organitzades per decisió dels serveis socials del Govern; les que es facin per causa de força major, així com les que es duguin a terme en allotjaments categoritzats com a cases de colònies i albergs, quan estiguin organitzades o promocionades, totalment o parcialment, per entitats públiques andorranes.

Torres ha detallat que aquest projecte de llei s'aprofita per modificar la Llei general de l'allotjament turístic per, entre altres qüestions, introduir un nou grup dins de la modalitat de càmpings, per regular allotjaments amb unes característiques que no estaven previstes en la normativa vigent. Al mateix temps, es deroguen els articles que regulaven les bordes de muntanya i els allotjaments atípics, ja que queden inclosos en aquest nou grup anomenat 'glàmping'. També es modifica l'estada màxima en les àrees d'acollida d'autocaravanes que passa de 48 a 24 hores. Alhora s'estipula la creació del servei de consergeria en els habitatges d'ús turístic i es regula el termini per presentar qualsevol modificació del registre.

A més, es modifica la llei d'Andorra Turisme per canviar la composició dels membres del consell d'administració designats pel Govern. Així s'estipula que la presidència l'ostentarà el ministre de Turisme, el càrrec de vicepresident l'ocuparà el ministre titular de Finances, també hi haurà un secretari designat pel ministre titular de Turisme i tres consellers escollits pel Govern. A més, s'obre la porta que l'executiu pugui designar tres representants de les associacions més representatives del sector turístic del país.

Quant a la idoneïtat que la taxa entri en vigor al juliol, quan les associacions havien demanat que fos més cap a finals d'any, Torres ha manifestat que inicialment s'havia plantejat el maig i, per tant, ja s'allarga el termini, i creu que l'1 de juliol és "una data raonable" tenint en compte que els paquets d'estiu encara no estan venuts. Al seu torn, el ministre de Finances, Eric Jover, ha defensat la taxa per garantir que les finances de l'estat puguin finançar projectes relacionats amb la millora del turisme. De fet, el titular de Turisme ha recordat que l'Andorra Arena, l'espai multifuncional, serà finançat amb aquests fons.