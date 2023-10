La taxa turística recapta la meitat del previst en el primer any d'aplicació

Andorra la VellaLa taxa turística ha aconseguit recaptar un total de 6.031.050 euros entre l'1 de juliol del 2022 fins al 30 de juny d'aquest any. Durant el primer any d'aplicació, per tant, només s'ha ingressat un 50,26% del previst inicialment tenint en compte que el Govern tenia l'expectativa d'arribar fins als 12 milions d'euros. Així es desprèn de la resposta que el ministre de Turisme i Comerç, Jordi Torres, ha fet al conseller general socialdemòcrata, Pere Baró, a través del butlletí del Consell General.

Des del ministeri s'assegura que es valora positivament l'aplicació de la taxa perquè, d'una banda, ha tingut "molt bona acceptació per part dels turistes", no s'han rebut queixes ni reclamacions per aquest concepte i "la comunicació ha estat bona per part dels empresaris i per la nostra part".

D'altra banda, Turisme també es mostra satisfet perquè hi ha hagut una "bona predisposició dels empresaris del sector dels allotjaments turístics, així com dels agents de viatges receptius, que han incorporat l'impost sense ensurts". Torres també apunta la importància d'haver pogut incrementar el pressupost del ministeri i, de retruc, d'Andorra Turisme.

No obstant això, el ministre posa en relleu que les dades de turisme generades pel departament d'Estadística "no coincideixen amb les dades que facilita el Registre d'ocupació d'allotjaments turístics (ROAT) quant al nombre de pernoctacions de turistes". Per tal de millorar l'aplicació de la taxa, es reconeix que "cal analitzar amb molta atenció les dades del ROAT, establiment per establiment, tenint en compte a cada moment la disponibilitat de llits dels allotjaments turístics, el tipus de client, per edat o la durada de les estades".

Aquesta acció ha de permetre "detectar també possibles anomalies en el funcionament de la recollida de les dades dels clients, ja sigui a l'hora de registrar les dades per part de l'allotjament turístic com a l'hora d'entrar-les al sistema", afirma.

Inversió en les campanyes publicitàries

D'altra banda, el conseller socialdemòcrata també ha demanat per les campanyes publicitàries efectuades per Andorra Turisme i el ministeri de Turisme. En aquest sentit, des del ministeri s'han donat xifres compreses entre el 2021 i el 2023 que mostren com durant aquest termini Andorra Turisme ha destinat fins a 12 milions d'euros a la promoció del país.

Concretament, s'especifica que des de Turisme es realitzen tres grans campanyes de comunicació a l'any: la de la temporada d'hivern, la d'estiu i la de l'Andorra Shopping Festival. Així doncs, durant el 2021 es van destinar prop de 4 milions d'euros a aquesta promoció; el 2022 va ascendir la inversió fins a gairebé els 5 milions d'euros i durant el 2023 s'han tornat a rebaixar a prop de 4 milions.