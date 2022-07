La taxa turística també paga impostos

Andorra la VellaTot i que l'Impost General Indirecte (IGI) es va crear pensant en gravar béns, importacions i serveis prestats a Andorra, a la taxa turística vigent des del passat 1 de juliol també se li ha d'aplicar. El fet de sumar a la taxa aquesta figura impositiva equivalent al TVA francès o l'IVA espanyol ha generat incredulitat entre empresaris i economistes, que no acaben de veure clar com és que cal aplicar l'IGI a un import que no correspon a cap producte ni servei.

La nova taxa turística, calculada d'acord amb figures similars que s'apliquen en països veïns, ha estat rebuda amb contradicció per alguns hotelers que ja tenien negociats els preus de la temporada amb els turoperadors, ja que per aquest motiu seran els mateixos hotelers els que hauran d'assumir el cost de la mateixa, a més a més afegint-hi el 4,5% d'IGI. En aquest sentit, diversos empresaris del sector consultats per l'Agència haurien preferit que la taxa hagués entrat en vigor el gener del 2023.

En tractar-se d'un import baix, entre 1 i 3 euros per persona i dia, les primeres setmanes de funcionament de la taxa han posat de manifest que els turistes accepten sense problema aquest nou tribut, per mitjà del qual aquest any Govern calcula ingressar fins a la tardor uns 3 milions d'euros, més IGI.