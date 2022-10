El telefèric de Tolosa, una possible solució al creixement de la mobilitat

TolosaEl ministre de Presidència, Economia i Empresa, Jordi Gallardo, ha visitat aquest dilluns a Tolosa les instal·lacions de Téléo, l’innovador mitjà de transport urbà aeri públic que es va inaugurar el passat mes de maig, i que s’està analitzant com una de les possibles alternatives per millorar el trànsit a Andorra.

El giny, que ha comportat una inversió de 80 milions d’euros, connecta la universitat Paul Sabatier amb l'Oncopole a través de l'hospital de Rangueil en només deu minuts, quan es necessitarien més de 30 minuts de trajecte en trànsit terrestre. A més, ofereix una nova oferta de transport públic que en aquests primers mesos de funcionament ja ha alleugerit notablement els desplaçaments entre l'est i l'oest de la ciutat francesa.

Segons informen des de l'executiu, en el decurs de la visita, Gallardo s’ha reunit amb el president de Tisséo Voyageurs i conseller a Toulouse Métropole, Nicolas Misiak, qui ha presentat els trets diferencials d’aquest projecte i les possibilitats per a Andorra. El ministre ha explicat que "tenim especial interès en conèixer aquesta alternativa de mobilitat en ser un model que des de principis de legislatura estem treballant com a solució possible als creixements de mobilitat que tenim al país. Té una capacitat de 15.000 usuaris al dia, és una infraestructura amb molt poc impacte mediambiental i ha tingut una bona resposta no sols per part de la ciutadania sinó també a nivell turístic".

Pel que fa al volum de la inversió, Gallardo ha assenyalat que "si tenim en compte el nombre de vehicles que ha retirat de la xarxa viària o el que costaria construir una nova carretera, és molt més baixa" i ha considerat que "és un molt bon exemple. Per aquest motiu hem iniciat aquests contactes que ens serviran per poder col·laborar amb l’empresa que està gestionant aquesta infraestructura i aprofitar el seus coneixements per tirar endavant la segona fase del nostre estudi". La delegació andorrana a Tolosa l’ha completat el secretari d’Estat d’Economia, Eric Bartolomé, i l’ambaixadora d’Andorra a França, Eva Descarrega.

D’altra banda, el ministre ha aprofitat la seva visita a Tolosa per mantenir diverses reunions amb empreses com UnaBiz, líder en IoT (internet de les coses), i especialitzada en l'eficiència empresarial mitjançant la recollida de dades per als seus clients, en el disseny i la producció de sensors, així com en serveis de plataformes de dades. Un dels seus principals objectius és estimular el creixement de les empreses en sectors clau com la gestió intel·ligent d'edificis. Aquesta companyia està present a diversos països com França, Japó i Singapur. A la visita s’ha reunit amb una delegació de la companyia encapçalada per Henri Bon, cofundador d’UnaBiz.

Finalment, Gallardo també ha estat entrevistat per diversos mitjans francesos com La Dépêche du Midi, Touléco, Lettre M i la televisió Via Occitanie, on ha explicat els principals projectes del Govern i les oportunitats que ofereix el país. La jornada finalitzarà aquesta nit amb una presentació del Principat als membres de la Table Ovale.