El teletreball impacta el mercat del lloguer

El sector immobiliari es prepara per gestionar un paquet d’oficines i locals comercials que es preveu que quedin disponibles amb motiu de la crisi. El confinament ha fet que totes aquelles empreses que han pogut continuar operant amb règim de teletreball es plantegin seriosament la possibilitat de mantenir aquesta pràctica laboral.

Diverses immobiliàries consultades per aquest mitjà han explicat que “encara és aviat per saber de quantes oficines o locals comercials estem parlant”. En el sector, però, es tem que “entre els negocis que no tornaran a obrir les portes i aquells que per reduir despeses decideixin prescindir de locals físics l’impacte pot ser notable”.

Les mateixes fonts recorden que hi ha molts comerços i societats que estan domiciliades en domicilis particulars, “una opció que pot ser interessant per despatxos amb poc personal per tal de retallar costos”. També preveuen que “algunes empreses grans redueixin espai físic fent que els empleats treballin des de casa”. Tot plegat fa preveure que el mercat del lloguer d’oficines i locals comercials disposarà de “ més oferta i segurament caldrà revisar els preus”.

A l’impacte directe sobre el sector immobiliari i els propietaris d’oficines i locals caldrà afegir també l’impacte indirecte que pot produir-se “per exemple, en les empreses de neteja o manteniment de despatxos”. Afegeixen les mateixes fonts que l’impacte del teletreball “també pot significar menys cotxes al carrer ja que molts empleats no s’hauran de desplaçar cada dia per anar a l’oficina, i això suposarà també menys ingressos per a les benzineres i menys facturació per als pàrquings”.