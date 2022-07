La teva vista en mans d'iBlú

Avui descobrim una nova marca que s'instal·la a Epizen. I aquesta és iBlú, l'òptica andorrana que trobaràs al centre i, en concret, a la segona planta completant així l'oferta en retail d'Epizen. De fet, iBlú estarà acompanyada d'altres marques de renom, com ara, IO Electro & Home, Tezenis, Sprinter i Epizen Pop Up (les anirem descobrint en un futur no molt llunyà).

L'òptica iBlú disposarà d'una superfície de 230 metres quadrats i els serveis que brindarà al públic passa per la graduació d'ulleres, ulleres de sol i optometria. Un servei de qualitat ofert per experts en la matèria que el Grup Pyrénées posa al teu abast.

Un equip de 300 persones

Per a la primera fase, Epizen comptarà amb uns 300 empleats que ja s'han incorporat en altres àrees de Grup Pyrénées , a l'espera que el nou centre comercial obri les seves portes. Quan les plantes superiors ja estiguin operatives es calcula que l’equip professional arribarà al mig miler de persones.

Tal com va remarcar en el seu dia la responsable de Comunicació Interna, Laly Sànchez, l'equip professional d’Epizen creix cada dia. Es combina la formació de les persones ja incorporades amb l’acollida de les nouvingudes i la selecció dels perfils que encara s’estan cercant. En els últims mesos, la majoria s’ha estat formant en altres unitats de negoci del grup amb un pla de training fet a mida per complementar l'experiència i que, alhora, s’ajusti a la capacitació de cada professional. Les persones són les peces clau d’aquest projecte, puntualitza Sánchez.