TEX, la marca de roba que li fa la competència a Inditex

Andorra la VellaCarrefour és conegut pels seus productes d'alimentació, però durant els darrers anys ha aconseguit que la seva línia de roba TEX li faci la competència al mateix grup Inditex. Amb una mitjana de 7 milions de compradors a Espanya i Andorra, TEX és una de les cinc marques de roba escollides per la població per renovar cada any el seu armari. Al nostre país, es ven de manera exclusiva a Carrefour Andorra 2000, i cada temporada ofereix noves col·leccions per a dona, home, infants i nadó.

L'empresa d'origen francès Carrefour, que a Andorra forma part de Grup Pyrénées i compta amb Carrefour Andorra 2000 i petits supermercats Carrefour situats en diferents parròquies del país, ha consolidat la marca TEX fins a tal punt que enguany compleix 40 anys. La seva particularitat, a diferència d'altres firmes semblants, és que la majoria de les seves peces (el 85%!!), les elabora amb productors i dissenyadors locals.

L'èxit de TEX rau en la qualitat-preu de les seves col·leccions, que, segons els compradors habituals, aconsegueixen igualar els costos de marques com Primark, però amb dissenys atractius equiparables als de Zara o Mango. I és que un dels altres punts forts de TEX és que va més enllà de les peces bàsiques -mitjons, roba interior, samarretes...- si no que des de fa anys va introduir una oferta que segueix les tendències en moda i permet a les famílies, omplir la nevera i renovar el seu armari en una sola compra. Si encara no coneixes TEX, passa per Carrefour Andorra 2000 i celebra amb la marca el seu 40è aniversari!