Textura porta el seu cotó 100% orgànic a Pyrénées Andorra

Andorra la VellaDes d'aquesta setmana, Textura ofereix de manera exclusiva les seves col·leccions de roba de llit a Pyrénées Andorra . La reconeguda marca acaba d'inaugurar un gran espai a la tercera planta on es podran trobar totes les peces atemporals que sempre ofereix, a més de les darreres novetats. Gràcies a l'acord comercial que Textura i Grup Pyrénées han tancat recentment, la firma espanyola expandeix el seu negoci al Principat i permetrà al grup andorrà ampliar l'oferta de marques de la llar sostenibles.

Textura, amb el seu estil elegant i atemporal, és una companyia pionera pel que fa a la recerca de materials ecològics i des del 2017 -quan ningú ho feia- elabora les seves peces amb cotó 100% orgànic. Tota la gamma de peces llises, és a dir, tot el que són llençols, baixeres i coixineres, té el màxim estàndard de qualitat, el certificat GOTS, Global Organic Textil Standard, el reconeixement més gran internacionalment que assegura l'origen natural de les fibres i garanteix que el producte, des que la llavor del cotó es planta fins que es converteix en una tela de textura disponible per vendre, no té cap mena d'additiu, químic o pesticida, i fins i tot l'embolcall on es presenta ha de ser també de cotó orgànic per assegurar que cap traça ha 'contaminat' el teixit.

El nou córner de Textura de Pyrénées Andorra , també disposa de la col·lecció de pijames de cotó orgànic -seguint la mateixa filosofia dels seus llençols- i una secció dedicada als més petits de la casa i una secció d'ambientadors. Si durant els pròxims fas una compra de qualsevol import a Textura de Pyrénées Andorra, t'emportaràs una 'tote bag' de la marca de regal.

Val a dir que la introducció de Textura a Pyrénées Andorra forma part de l'estratègia de la companyia andorrana de crear aliances amb marques que siguin sostenibles i respectin el medi ambient. Un dels propòsits de Pyrénées en aquest 75è aniversari és, precisament, 'ser més ECO'.