Torres estudia fer pagar la taxa turística a les autocaravanes

Andorra la VellaEl Ministeri de Turisme ha detectat molts llocs on s'aparquen caravanes gratuïtament sense disposar de cap mena de servei. L'objectiu és regular la situació amb la col·laboració dels comuns i fer pagar la taxa turística a aquells que estiguin més de 24 hores a les àrees habilitades segons ha informat RTVA. El ministre de Turisme i Telecomunicacions, Jordi Torres, assegura que cal posar-se a l'altura d'altres països. Torres vol incidir especialment en les àrees d'estacionament per a més de 24 hores que posen a disposició els comuns. S'està treballant en un reglament que defineixi com es fa efectiu l'impost, si per autocaravana o per persona.