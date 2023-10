Torres incideix en la importància del sector turístic durant la inauguració del nou curs de Vatel

Andorra la VellaEl ministre de Turisme i Comerç, Jordi Torres, ha participat aquest dilluns en la cerimònia d’inauguració del curs 2023-24 de la vuitena promoció dels estudis en Direcció Hotelera Internacional de Vatel Andorra. Durant el seu discurs, ha explicat que, després “d’uns anys complexos” en el sector conseqüència de la pandèmia, el sector turístic andorrà “ha superat les expectatives” pel que fa al nombre de pernoctacions, amb una xifra superior als 10 milions, i de turistes, amb 9 milions de visitants.

Tot i les dades, el ministre de Turisme ha subratllat que “no només importa la quantitat, sinó la qualitat del turisme”, assenyalant que els visitants que hi arriben al país “són cada vegada més exigents” i per això és “fonamental la formació dels professionals del sector per així complir amb aquestes necessitats”. “Per impulsar Andorra com a destí de referència cal oferir un servei turístic d’alta qualitat, i la formació a escoles com Vatel és clau per avançar”, ha afegit.

El ministre també s'ha referit a la voluntat del Govern per orientar el turisme cap a un objectiu de sostenibilitat i ha posat de manifest que el sector turístic andorrà “requereix la col·laboració publicoprivada”, recordant els diversos esdeveniments i actes que s’organitzen al llarg de l’any al Principat, com per exemple l’Andorra Taste, que va comptar amb la participació d’alumnes de Vatel. De cara al futur, Torres ha remarcat que “s’ha de buscar un equilibri entre els turistes i residents”.

Per la seva part, la sòcia en Cases & Lacambra, secretària de la Confederació Empresarial Andorrana (CEA) i professora del centre, Elena Redondo, ha ofert la conferència magistral de la cerimònia inaugural durant la qual ha tractat els elements claus sobre els quals els alumnes han de focalitzar-se per construir la seva vida professional. “Tot ha de ser fruit de la vostra constància i esforç, amb la mirada posada en cercar aquella activitat laboral que sigui reptadora i que us faci feliços”, ha expressat. Redondo també ha tingut unes paraules per a les alumnes dones, animant-les que no deixin d’apostar per la seva formació i vida professional i sent conscients que “potser hauran de crear elles mateixes les referències femenines que actualment no existeixen”. Per concloure, ha encoratjat als estudiants que s’han de sentir “capaços d’aconseguir tot allò que us proposeu. Per això, heu de saber que la formació i educació sempre es converteix en oportunitat de futur”.