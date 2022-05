Les transaccions immobiliàries s'incrementen un 22% el primer trimestre de l'any

Andorra la VellaEn el primer trimestre de l'any 2022 es constata un increment del 22,3% en el nombre de transaccions immobiliàries respecte al primer trimestre de l'any anterior, així com un increment del 39,6% en relació amb l'acumulat en els darrers dotze mesos, tal com publica aquest dijous el departament d'Estadística. Respecte al nombre de béns immobles transmesos, han incrementat un 74,3% respecte al primer trimestre de l'any 2021, on totes les agrupacions de béns immobles han experimentat un augment. Així mateix, la variació anual de l'acumulat dels darrers dotze mesos mostra un augment del 49,5%.

Respecte al valor dels béns immobles transmesos, ha incrementat un 115,3% respecte al primer trimestre de l'any 2021, on totes les agrupacions de béns immobles han incrementat. La variació anual de l'acumulat dels darrers dotze mesos mostra un augment del 49,2%. Amb referència a la superfície transmesa, expressada en metres quadrats, ha augmentat un 123,5% respecte al primer trimestre de l'any anterior, on totes les agrupacions de béns incrementen. La variació anual de l'acumulat dels darrers dotze mesos reflecteix un increment del 46,7%. Finalment, pel que fa al preu mitjà per metre quadrat dels pisos ha incrementat un 29,1% respecte al primer trimestre de l'any 2021 i un 15,6% respecte al darrer trimestre de l'any anterior.