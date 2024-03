El sector elèctric i les Mútues enregistren salaris superiors als 9.200 euros el desembre

Andorra la VellaL'estadística de salaris del desembre mostra com el sector que inclou producció i distribució d'electricitat, aigua i gas va superar els 9.200 euros. Al desembre, la paga doble és per a tothom ja que es tracta d'empleats d'empreses públiques. Al desembre, és el col·lectiu que, de llarg, més cobra al desembre perquè en el sector financer, el més alt habitualment, no té a tothom amb paga doble. Un aspecte destacat és que l'increment del salari mig ha estat d'un 20% del desembre del 2022 al del 2023. En un any ha passat de 7.730 euros a 9.212.