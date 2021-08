Una trentena de sancions a apartaments turístics des del 2018

Andorra la VellaUna quarantena d’expedients oberts a habitatges d’ús turístic i a empreses d’habitatge d’ús turístic des del 2018, que s’han tancat amb una trentena de sancions. Aquest és el balanç de l’aplicació de la llei d’allotjaments turístics aprovada el 2017 i que comporta que aquest tipus d’establiment sigui inspeccionat per verificar que compleixen les normes.

Cal destacar que des del 2018 l’any en què s’han cursat més expedients i que, de manera directa, s’han imposat més sancions, ha estat el 2020. Així, aquest any es va tancar amb 23 expedients oberts, una vintena dels quals van acabar amb sanció i tres van ser arxivats en no haver-hi motiu per imposar una multa.

En el que portem d’any la xifra d’atestats s’eleva a tres, dos dels quals ja s’han tancat amb una multa i un altre que es troba en instrucció i que per tant pot acabar sent arxivat o comportant una sanció per a l’allotjament.

L’any 2018, el primer en què es van fer inspeccions a aquest tipus d’empreses i allotjaments, es van incoar només tres expedients, dos dels quals es van tancar amb la proposta d’una sanció i un altre va acabar sent arxivat. Ja l’any següent, el 2019, hi va haver una dotzena d’atestats tramitats, deu dels quals van resultar en una multa i altres dos van ser arxivats.

Arran d’aquestes xifres es pot comprovar com, en la majoria dels casos, els expedients que els inspectors obren acaben en una sanció per l’incompliment a algunes de les normes que marca la llei. En aquest sentit, cal recordar que fins al moment, el principal motiu dels expedients ha estat la comercialització sense número de registre corresponent.