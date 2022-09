Tres empreses certificaran els segells de producció ecològica aquest any

Andorra la VellaTres empreses o explotacions agràries posaran al llarg d’aquest any els seus productes al mercat amb el segell de producció ecològica. I és que és previst que completin el tràmit per poder disposar d’aquesta certificació abans que acabi l’any. Cal recordar que aquests segells s'emparen en la Llei de la producció ecològica i dels règims de qualitat dels productes agraris i alimentaris del 2018 i el seu posterior desplegament.

Així, ara com ara hi ha tres sol·licituds sobre la taula. Dues ja han estat resoltes favorablement, ja que l'organisme de control que té adjudicada la prestació de serveis per a la verificació del compliment de la norma les ha declarat elegibles, i ara s’hauran de fer la inspecció i els controls oportuns. Pel que fa a l'altra sol·licitud, s’està a l'espera de rebre informació complementària per saber si el projecte també és elegible.

Tal com explica el director del departament d’Agricultura, Josep Casals, els candidats que volen adherir-se a la certificació han de presentar una memòria del procés productiu que se sotmet a un sistema de control que duu a terme una empresa externa, en aquest cas Ecocert, que determina que el projecte és elegible o no. Si supera aquest primer pas ja pot rebre els ajuts vinculats a aquesta transformació. Així, és previst que un cop aquestes dues primeres empreses han estat elegibles siguin objecte d’una auditoria que transcorrerà durant el mes de setembre i que podria estar resolta en un mes i mig, amb la qual cosa, ja podran fer servir el segell de certificació ecològica.

I és que Casals puntualitza que els tres projectes sobre la taula caminen cap a la certificació. Es tracta d’una granja de producció d’ous, una empresa que elabora plats preparats i una altra que es dedica a la producció de vins. Les dues primeres són les que tenen el procés més avançat i la darrera és la que ha d’aportar més documentació. De totes maneres, el director d’Agricultura augura que els tres projectes seran favorables ja que els avala la feina prèvia anterior i, per tant, en breu podran ja fer ús del segell que certifica que es tracta de producció ecològica.

Casals fa una “valoració molt positiva” del fet que hi hagi aquestes tres peticions i destaca que això demostra que s’estan recollint els “fruits” esperats i que hi ha “interès per la producció d’aquest tipus”. Així, remarca que s’hagi creat el marc legislatiu necessari per donar “eines pràctiques perquè es desenvolupin activitats econòmiques que diversifiquen” el sector primari.

A més a més, sembla que hi ha interès i que, per tant, abans que acabi l’any altres projectes puguin presentar-se. I en aquesta línia, hi ha previst que es pugui fer, durant el darrer trimestre de l’any, alguna acció formativa orientativa per informar aquells que puguin estar valorant fer el pas cap a aquest tipus de producció, perquè coneguin què implica.

Cal recordar que per facilitar la implementació d’aquestes certificacions el Govern va aprovar un seguit d’ajuts. D’aquesta manera, en funció de l’auditoria d’Ecocert es fixaran els imports que han de rebre els projectes ja presentats. Casals recorda que hi ha dues categories, les ajudes directes o les indirectes. Pel que fa a les segones, cobreixen les prestacions de serveis d’inspecció, control i certificació a la conversió a la producció ecològica i al manteniment de la producció ecològica, a través dels organismes de control. En aquest sentit, Casals remarca que es doni aquesta ajuda de suport al procés ja que en altres països va a càrrec de l’empresa i suposa un cost important.