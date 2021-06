Tres marques per enfortir el posicionament del país

Andorra la VellaNeixen Andorra Business, Andorra Recerca i Innovació, i Andorra Digital. En la presentació d'aquestes tres noves marques el ministre de Presidència, Economia i Empresa, Jordi Gallardo, ha explicat que es tracta d'unes "marques internacionalment més potents, de la mateixa manera que estan fent altres països, que neixen amb l'objectiu d'enfortir el posicionament d'Andorra en aquests tres pilars clau que són el model econòmic del país i el seu sector empresarial, el coneixement i la digitalització, i tot sota una estratègia d'optimització dels recursos, de millora de les sinergies i del potencial dels diferents equips de treball".

El ministre ha informat que les noves marques engloben l'agència de promoció i desenvolupament econòmic d'Andorra (Andorra Business) fins ara coneguda com Actua Empresa, i la fundació recentment creada de la fusió de l'Institut d'Estudis Andorra (IEA), l'Observatori de la Sostenibilitat d'Andorra (OBSA) i Actua Innovació, sota el nom d'Andorra Recerca i Innovació. El projecte encarregat d'impulsar el programa de transformació digital d'Andorra es comunicarà amb el nom d'Andorra Digital, s'informa a través d'un comunicat.

Per la seva banda, la ministra d'Educació i Ensenyament Superior, Ester Vilarrubla, ha comentat que "la nova imatge servirà per comunicar de forma conjunta els diferents eixos històrics de recerca i innovació que ara quedaven dispersos entre diferents centres i marques alhora que ajudarà a projectar i posicionar internacionalment, amb una visió de marca país, els projectes d'Andorra, reforçant el sector de la recerca i la innovació com a sector estratègic i de posicionament de país".

A la presentació també han participat els responsables de les noves marques. Així, Judit Hidalgo ha explicat que els objectius d'Andorra Business són impulsar sectors clau per a la diversificació de l'economia; captar i acompanyar la inversió estrangera i local en sectors clau; donar suport a les empreses andorranes per ser més competitives a escala nacional i internacional; ser motor en la millora del sector públic i l'entorn microeconòmic, i facilitar l'aterratge al país de noves empreses. Hidalgo ha remarcat que Andorra Business també s'encarregarà de la promoció internacional d'Andorra com un destí d'inversió estrangera en els sectors estratègics.

Des d'Andorra Recerca i Innovació, Marc Pons ha explicat que fruit de la fusió de les tres entitats, el treball se centrarà a generar coneixement sobre la realitat física i humana d'Andorra i sobre els reptes actuals i futurs que afecten el país i el món, a més de transmetre el coneixement generat a la societat andorrana i a la comunitat internacional. També aportar solucions innovadores per al desenvolupament sostenible i la seva adaptació permanent a l'evolució social i tecnològica, i ajudar a la diversificació de l'economia i el desenvolupament del coneixement mitjançant la prospecció i l'exploració de noves oportunitats en àmbits innovadors i tecnològics. A més també servirà de consell i suport científic, tècnic i estratègic a l'administració pública. Pons ha anunciat que d'aquí a poc temps es presentarà amb més detall la nova institució i els seus eixos i accions que ja estan treballant.

David Vicente, d'Andorra Digital, ha explicat que el Principat té el repte d'abordar amb pas ferm la digitalització. També ha recordat que el Govern, de la mà de la secretaria d'Estat de Transformació Digital i Projectes Estratègics, ha elaborat un pla de transformació holístic que recull el conjunt d'actuacions més importants a dur a terme durant els anys vinents i de forma alineada amb l'estratègia de país en termes de digitalització. Vicente, ha avançat que aquest pla es presentarà aviat.