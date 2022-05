El turisme s’afegeix a la recuperació econòmica i la construcció es manté com el sector més dinàmic

Andorra la VellaLa Cambra de Comerç, Indústria i Serveis d'Andorra (CCIS) ha fet públiques les conclusions dels resultats de l'enquesta de clima empresarial corresponent al segon semestre de 2021, en la 50a edició. Aquest informe inclou també una anàlisi dels resultats anuals de l'exercici 2021 i les expectatives dels empresaris de cara al primer semestre de l'any 2022. De l'informe se n'extreu que l'economia andorrana ha agafat embranzida durant la segona meitat de l'any 2021 i els primers mesos de 2022, afavorida per la menor incidència de la pandèmia i l'aixecament progressiu de les restriccions a la mobilitat i la interacció social. En aquest context, la reactivació de la demanda turística, sobretot del turisme de proximitat, ha contribuït a una millora gradual dels negocis, que s'ha fet extensiva també a les branques més perjudicades per la Covid-19, com és el cas del comerç i l'hoteleria, que han començat a recuperar-se i a impulsar el conjunt de l'activitat del país, que continua liderada per la construcció.

Tanmateix, la recuperació econòmica encara és incompleta i es fa efectiva amb grans diferències sectorials. La construcció es manté com el sector més dinàmic de l'economia, amb un ritme d'activitat que supera àmpliament els nivells prepandèmia. La indústria i els serveis no turístics, que han estat menys afectats per les restriccions sanitàries, ja han normalitzat del tot, o gairebé del tot, l'activitat en relació amb el 2019, mentre que els sectors més vinculats al turisme i més exposats a la interacció social (com ara l'hoteleria, la restauració, el comerç, les agències de viatges, el transport de viatgers i les activitats culturals i d'oci) es recuperen més lentament i continuen allunyats de les xifres d'activitat habituals.

Sobre les expectatives sobre el termini necessari per recuperar el nivell de facturació d'abans de la pandèmia, l'enquesta recull, que en termes globals, milloren les expectatives en relació amb el termini necessari per recuperar el volum de facturació previ a la pandèmia, si bé encara 3 de cada 10 empreses sostenen que trigaran més d'un any a assolir aquesta fita. En línia amb aquest clima empresarial més favorable, destaca el fet que el 21,9% del total d'empreses afirmen que ja han aconseguit el nivell d'ingressos previs a la crisi sanitària i, addicionalment, que el 16,5% d'empreses sostenen que la facturació no s'ha vist afectada per la pandèmia (el doble que el gener de 2021). Pel que fa a les empreses que veuen difícil recuperar la facturació prèvia a la Covid-19 i hauran de tancar el negoci, el percentatge baixa des del 7,7% del gener de 2021 fins al 4,1% del gener de 2022.

De fet, les empreses de l'hoteleria són les que continuen mostrant unes expectatives més pessimistes, atès que un nombre molt rellevant d'empreses del sector (el 45,2% del total) indiquen que no recuperaran un volum de facturació semblant al d'abans de la pandèmia fins, com a mínim, al cap d'un any.

De cara a l'any 2022, les perspectives apunten a la continuïtat del dinamisme econòmic andorrà, si bé hi ha riscos a la baixa vinculats entre si com poden ser la inflació, les disrupcions en les cadenes de subministrament o els impactes de la guerra d'Ucraïna, els quals són comuns a la resta d'economies europees i que podrien moderar el vigor de la recuperació. Per segon any consecutiu, l'enquesta inclou un monogràfic sobre la situació econòmica de les empreses davant la crisi de la Covid-19, amb l'objectiu de disposar d'informació actualitzada sobre la rellevància de les empreses que es troben en una situació de dificultat econòmica i financera.

En aquesta edició de l'enquesta s'ha afegit, a més, l'anàlisi de la incidència d'altres problemes que estan sent especialment significatius per a les empreses, com ara els relacionats amb la crisi del transport, l'escassetat de subministraments i l'encariment de les matèries primeres i d'altres productes.

En les enquestes de conjuntura hi han participat 442 empreses dels sectors de la indústria, la construcció, el comerç al detall i l'hoteleria. L'anàlisi dels resultats permet fer un seguiment de l'evolució de l'activitat empresarial andorrana i de la tendència dels negocis de les empreses. Cal remarcar que el treball de camp de l'enquesta es va dur a terme durant els mesos de gener i febrer de 2022, just abans de l'inici del conflicte bèl·lic a Ucraïna i que, per tant, les respostes de les empreses no recullen l'impacte d'aquest factor geopolític sobre l'activitat i les perspectives empresarials.