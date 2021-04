La UHA registra un 28% d'ocupació durant el cap de setmana

Andorra la VellaEls 18 establiments actualment oberts que formen part de la Unió Hotelera (són aproximadament el 20% del total d'inscrits a l'ens) han tingut una ocupació durant el cap de setmana del 28%. Un percentatge que ha superat el 20% que tenien previst inicialment a partir de les reserves. Segons expliquen, aquesta variació entre previsió i dades definitives té a veure com passa sovint per les reserves de darrera hora, ja siguin el mateix divendres o gent que entra com excursionista i acaba pernoctant.

Des de l'ens recorden que tradicionalment finals d’abril i tot el maig ja és una temporada molt baixa a Andorra, turísticament, no obstant això, entenen que degut als confinaments esdevinguts des de fa molts mesos, "la gent té ganes de sortir" i esperen que de cara als pròxims caps de setmana les reserves podrien anar lleugerament a l’alça.

Aquest fet, afegeixen, els hauria de permetre anar posant a punt els establiments per poder preparar una bona campanya d’estiu si la situació epidemiològica ho permet. Finalment, a l'espera que passin les setmanes per veure com evoluciona la situació, de moment i “amb aquestes dades molt fluixes”, no és previst que obrin més establiments.