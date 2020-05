A l’ull de l’huracà la feina del director de l’AFA

Cada dia són més les veus que qüestionen la feina feta al capdavant de l’Autoritat Financera Andorrana (AFA) per part de qui n’és el director des de 2017, Ramón López. En tres anys de dedicació el directiu no ha complert els objectius pels quals se’l va contractar. Aquest és el sentiment compartit que expressen nombrosos actors del sector financer i també del Govern.

Tal com explica ANA Economia, López va ser contractat en substitució de Maria Cosan amb el repte de rellançar els sectors bancari i financer. Amb un sou de 198.000 euros anuals, el directiu de l’AFA estaria en el punt de mira davant el no assoliment de les expectatives generades i els resultats fixats en el full de ruta de la transició de la banca cap a un nou model més contemporani i adaptat a les noves exigències fruit de l’entrada en vigor dels intercanvis automàtics d’informació fiscal.

Ramón López té contracte fins l’any 2023. La seva relació professional amb l’AFA està blindada fins aquell any, és a dir, si se’l volgués cessar la indemnització podria arribar als 600.000 euros, llevat que hi hagués una negociació. Mentrestant, el sistema financer en general ha fet constants advertiments de la falta de connexió de López amb el sector, en base a que la banca necessita un regulador que faci complir la legislació i que, al mateix temps, sigui un motor per ajudar a obrir noves vies de negoci que permetin la recuperació.

Ara que s’ha obert el debat sobre com ha de ser la retallada dels salaris i remuneracions dels alts càrrecs de l’administració, organismes públics, institucions i empreses parapúbliques, el sou del directiu de l’AFA és un dels més qüestionats. De fet, és el més alt que percep cap professional de les arques de l’Estat.