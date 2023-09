Unnic i Brequette protagonitzaran la nova actuació de musicoteràpia a l'UCI

Andorra la VellaLa cantant Brequette Cassie, una habitual en les actuacions musicals d'Unnic, serà la protagonista de la nova sessió de musicoteràpia que des de fa un any el SAAS organitza per als pacients de l'UCI. La cita, que tindrà lloc aquest divendres a partir de les 15.30 hores a la planta -3 de l'hospital Nostra Senyora de Meritxell, té com a objectiu reduir els nivells d'ansietat, dolor i estrès dels pacients crítics; millorar els seus paràmetres fisiològics com la pressió arterial, la freqüència cardíaca o respiratòria, i donar una experiència positiva a pacients i familiars en un àmbit molt tecnificat.

El projecte de musicoteràpia consisteix en l'ús de la música com a teràpia coadjuvant en la pràctica clínica per així aconseguir una millora de l'estat general dels pacients. Es tracta d'una intervenció d'infermeria dins de la Taxonomia Nanda. Els pacients crítics, en concret, presenten un nivell d'ansietat elevat, a causa de la seva malaltia i a la seva estada en les unitats de vigilància intensiva, que altera molts dels seus patrons funcionals.

Segons explica el SAAS, "l'evidència revisada justifica els beneficis de l'aplicació de la teràpia musical en pacients crítics, millorant el seu estat mental i reduint el percentatge de pacients que sofriran un TEPT (Trastorn Estrès Post Traumàtic) després d'una estança en l'UCI". Així doncs, la teràpia musical és una intervenció no farmacològica, senzilla i econòmica que millora els nivells d'ansietat.

Durant aquest primer any d'implementació del projecte s'han dut a terme sis actuacions musicals. La voluntat del SAAS és, per tant, "consolidar la tècnica i aconseguir mantenir una cadència estable d'artistes en un futur, situació en què estem treballant". L'artista Brequette, posteriorment, actuarà la nit de divendres al centre d'oci integral d'Andorra.