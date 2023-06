Unnic habilita la venda d'entrades en línia per espectacles i restauració

Andorra la VellaLa pàgina web d'Unnic ja disposa des d'aquesta setmana del servei de venda en línia. Aquesta nova eina, disponible a través de la seva pàgina web, permet als clients del centre d'oci reservar i adquirir les seves entrades per als espectacles que s'organitzen en espais com el Show Dinner, el Red Bar o el Music Bar, i també en les diferents zones de restauració del complex.

Aquest servei, que permet agilitzar les demandes del públic i oferir 'a posteriori' una millor experiència, també s'aplica en nous formats presentats recentment com és el cas del 'Tapatà', un nou concepte d'entreteniment que barreja música en directe i tapes i que se celebra durant dos dies al mes. De fet, la propera cita d'aquest format serà aquest divendres, a partir de les 20 hores, a càrrec del grup D'Rumbaos, una formació sorgida el 2015 que presenta versions pròpies de rumba i pop llatí.

A més a més, qui ho desitgi també pot adquirir les seves entrades en línia per a un dels espais icònics del recinte com és el Show Dinner, que els propers 10 i 24 de juny torna a portar a escena l'espectacle 'First', un esdeveniment que combina diferents disciplines artístiques amb un menú exclusiu.