UNNIC manté l'aposta per la música en directe

Andorra la VellaUNNIC es prepara per viure un nou cap de setmana farcit d'actuacions musicals. El centre d'oci integral que incorpora el Gran Casino d'Andorra continua apostant per la música en directe i els espectacles en els diferents espais del recinte, que des de l'obertura del 4 de març han fet el ple en gairebé totes les franges horàries. D'aquesta manera, el Red Bar i el Music Bar, dos espais restringits a majors de 18 anys, presenten un seguit d'actuacions de diferents estils per a tots els gustos.

Així doncs, al Red Bar, on es precisa del document d'identitat per accedir-hi, s'hi oferirà el divendres 17 de març, entre les 21 i les 22.30 hores, l'actuació d'Odara Quartet, una formació que interpreta una fusió de bossa nova, música mediterrània i flamenc. El dissabte 18, i en el mateix horari, el cantant i compositor Albert Freixas visitarà UNNIC per presentar els seus darrers temes al públic andorrà, i el diumenge 19 es donarà pas a un concert de música jazz, funk i afro beat, també a partir de les 21 hores, que anirà a càrrec del Duo Maiga i Montfort.

Per la seva banda, el Music Bar ha programat una proposta centrada en sessions de discjòqueis. L'espai s'omplirà divendres del ritme de Dj Blade, un artista crossover que es mou per diferents estils de música, des de l'electrònica fins al hip hop. L'oferta es completarà dissabte amb les actuacions de Beruti i Rumbo durant la tarda i de cara a la nit s'habilitarà una pantalla de cinema per gaudir del clàssic de lliga espanyol Barça-Reial Madrid. Finalment, partir de les 23 hores, serà el torn de la Dj convidada Sara de Araújo, que compartirà cartell amb Laeet, Dj Blade i la vocalista Mar Expósito.