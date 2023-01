Unnic pren forma amb l'arribada de les màquines slot i les taules de joc

Andorra la VellaEl Gran Casino d'Andorra, ubicat dins el centre d'oci integral Unnic, mostra a poc a poc l'aspecte definitiu amb què obrirà portes el pròxim 4 de març. Segons informen en un comunicat, aquesta setmana han començat a arribar fins a 85 màquines slot, que un cop col·locades conformaran un dels espais més espectaculars del casino amb un total de 155 posicions de joc que incorporen tecnologia d'última generació.

També està previst que aquesta setmana arribin els barrejadors automàtics per mesclar les cartes, així com les fitxes de joc. De cara a la setmana vinent, s'espera l'arribada de les taules i els cilindres de les ruletes, de manera que a mitjan febrer quedaran instal·lats tots els elements per a la pràctica dels jocs d'atzar que s'oferiran al Gran Casino d'Andorra.

Cal recordar que la zona de joc es divideix en tres espais a dins del centre d'oci integral Unnic: el de màquines slot, el d'apostes esportives i el de jocs clàssics d'un casino: ruleta americana, ruleta electrònica, Blackjack, pòquer Texas Hold'em Bonus, pòquer caribeny, Mini Punt i Banca, Omaha i jocs de cercle. L'espai on s'ubica tota l'oferta de jocs clàssics de casino compta també amb una zona reservada.

Josep Dos Santos, director del Gran Casino d'Andorra, ha explicat que "en les properes dues o tres setmanes quedaran instal·lats tots els elements propis d'un casino per a la pràctica de jocs d'atzar. Els crupiers, que continuen fent formació a casinos de Badajoz i Múrcia, a partir de la segona quinzena de febrer podran completar les pràctiques in situ aquí a Andorra per familiaritzar-se amb el seu nou lloc de treball".

"L'arribada de les màquines, les taules i tots els materials del casino es produeix sobre els terminis previstos. També les altres àrees d'Unnic, com les zones de restauració o la sala d'espectacles, entre altres, avancen al ritme previst. A mitjan febrer ja tindrem tots els espais disponibles perquè els equips puguin entrar i es familiaritzin amb els espais i fent totes les proves necessàries per a l'obertura del 4 de març", afegeix Ivan Armengod, director general d'Unnic.