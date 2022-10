Les vaixelles Duralex deixaran de produir-se pels costos energètics

Andorra la VellaDuralex, la vaixella envidrada de colors taronges i verds amb fama d'irrompible, podria no sobreviure a l'encariment de preus de l'energia. El producte té una particular història al darrere en relació amb el Principat. Durant la dècada dels anys 50, un dels productes més icònics del Principat va ser la vaixella Duralex. Turistes de tots els punts de la geografia espanyola pujaven al Principat per adquirir el producte, fent que molts espanyols el tinguessin a casa seva durant generacions. La setmana passada la marca de cristalleria francesa va anunciar que detindrà la seva única planta de producció, situada a Orleans (França), durant quatre mesos des de l'1 de novembre per a preservar les seves finances.

Plantar cara a les seves despeses s'ha tornat una tasca àrdua des que el cost de les energies es va disparar a l'inici de l'any. "En condicions normals, els preus en el model energètic de la fabricació de vidre podien representar entre un 5-7% dels costos energètics de la facturació", explicava el president de la marca José Luís Llacuna en Catalunya Ràdio. "Ara estan en un 46%. Un 46% de la nostra facturació és energia, és inviable". Mentre la factoria tanqui, els seus 250 treballadors se n'aniran a l'atur, però cobraran el 95% del sou, una compensació que ha estat possible gràcies als esforços del govern francès per a ajudar a les famílies enfront del repunt de la inflació.