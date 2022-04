Vallnord – Pal Arinsal guanya el premi a l’aposta per l’ecoturisme i el desenvolupament sostenible de La Razón

La MassanaVallnord – Pal Arinsal va recollir aquest dimarts, el premi a l'aposta per l'ecoturisme i el desenvolupament sostenible, a la gala dels premis de la 'sosteniblidad y medio ambiente 2022' del diari espanyol La Razón. L'acte va tenir lloc a Madrid a l'edifici del mitjà de comunicació i va comptar amb la presència de la consellera de Medi Ambient, Habitatge i Agricultura de la Comunitat de Madrid, Paloma Martín, així com del director del periòdic, Francisco Marhuenda, i el conseller delegat, Andrés Navarro. La gala va acollir un total de 13 empreses espanyoles dedicades principalment a cuidar la natura. Així mateix, Andorra també va tenir presència (per primera vegada) en aquests premis amb el guardó a Vallnord – Pal Arinsal i amb un altre, a La Querola d'Ordino.

Tal com va destacar el director de màrqueting de Vallnord – Pal Arinsal, Pedro Morán, durant la recollida del premi, aquest guardó "reconeix la feina realitzada a favor del medi ambient durant anys per part de les quasi 600 persones que formen part de l'equip". També va aprofitar per agrair a tots els presents i als organitzadors la confiança per haver atorgat aquest premi. L'estació va ser l'única entitat guanyadora del sector en rebre aquest premi.

Vallnord – Pal Arinsal va recollir aquest premi com un orgull i motivació per continuar treballant a aconseguir ser cada any, una estació del més sostenible. La construcció del parc solar ha estat una de les novetats més importants en aquest aspecte. Durant la primera temporada d'hivern, hi ha hagut dies on s'ha generat més energia que despesa, expliquen des de l'estació.